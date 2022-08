Llaman “vieja” a Madonna por mostrar su peor look en redes sociales

Madonna sigue siendo una de las estrellas más polémicas y a sus 64 años, recién cumplidos, sigue sorprendiendo con sus cambios físicos, y recientemente provocó una ola de comentarios negativos.

Aunque la han criticado por su físico, acusándola de excederse con los retoques estéticos, transformando su rostro, y exagerando con los filtros de redes, para ocultar su edad, la cantante no deja de presumir su belleza con looks modernos y atrevidos.

Hoy prueba que la edad no es límite para lucir como quieres y verte sexy y hermosa en cualquier etapa de tu vida. En los últimos años la hemos visto con el cabello largo y rubio, luciendo hermosa, pero recientemente cambió de look.

La Rina del Pop sorprendió a todos con el cabello corto y rosado, con fleco recto, luciendo muy diferente, con look sexy de mallas y camiseta rosa protagonizando la portada de Paper Magazine.

“Que horrible se ve, ya está muy vieja para cambiar de look”

“OMG ese color no le va”

“#Madonna ya estás vieja, acéptate y ámate como eres”

“Esta mujer ya cansa con sus crisis de la edad”

“Ese color les va bien a chicas de 20 o 30, a ti ya no”

“Woowww se nota que ella no acepta su edad y quiere lucir como una de 20 años”

“Yo fuera uno de sus hijos me avergonzaría de las actitudes que ha tomado ella”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sin embargo, ella no se acompleja por las críticas que recibe, y ya está acostumbrada, por lo que no deja de presumir su nuevo look en redes.

Polémica cantante

La cantante compartió en sus redes sociales un candente video en el que mostró cómo festejó su cumpleaños, ¡con tremendo beso hot con dos amigas!.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Vogue” y “Material Girl” compartió una serie de publicaciones donde dio una probadita a su día especial. Sin embargo, hubo un video que se robó la atención del público.

Se trató de un audiovisual con el que hizo honor al “polémico” beso que protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera. En esta ocasión ocurrió durante su trayecto en un taxi y no sobre un escenario, además, las protagonistas del momento fueron dos de sus amigas.