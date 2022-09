VIDEO. ¿Carlos Bonavides sufre infarto en pleno programa en vivo?

Carlos Bonavides nuevamente preocupó a sus miles de fans después de que se difundiera un video en el que se aseguraba que tuvo un infarto durante su participación en un programa en vivo. En las imágenes, se puede ver como el actor está haciendo una dinámica en la que recibe toques y de repente pierde el conocimiento.

Según medios mexicanos, el actor de 81 años se presentó en el programa SNSERIO junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, quienes quedaron sorprendidas al ver cómo el actor perdía el conocimiento y caía al suelo.

Las imágenes fueron compartidas por la propia televisora asegurando que Carlos Bonavides había tenido un infarto durante su participación en la emisión nocturna. ¿Qué fue lo que sucedió? En el video se observa como los invitados están jugando una dinámica de preguntas y respuestas, en las que tienen como castigo choques eléctricos.

Bonavides se encontraba muy animado participando, sin embargo, en uno de los turnos le tocó doble sanción. En el primer “toque”, el actor se mostró desgastado, por lo que los conductores Enrique Mayagoitia y Pedro Prieto le preguntaron si se encontraba bien, a lo que el conocido como “Huicho Domínguez” contestó de forma positiva, así que los presentadores siguieron con la dinámica. No obstante, en el segundo castigo, Carlos comenzó a doblarse y de repente se llevó una de las manos al pecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Bonavides Oficial (@carlosbonavidesoficial)

-->

Los conductores comenzaron a llamar a los paramédicos, ante la mirada atónita de las invitadas. En ese momento, Mayagoitia mandó una pausa mientras se veía como miembros de la producción entraban al foro para auxiliar a Carlos Bonavides.

Inmediatamente los televidentes mostraron su preocupación por el protagonista de “El premio mayor” pues desde hace algunos meses ha presentado problemas de salud. Sin embargo, después del volver del corte comercial revelaron que todo se trató de una broma, causando la molestia de muchos.

Los televidentes no fueron los únicos preocupados por Bonavides, pues hasta recibió la llamada de su esposa Yodi Marcos, quien en tono molesto le reclamó. “Realmente no se de que se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté”.

“Qué horrible jugar con el cariño de los fans”, “De verdad esto no da chiste, cuántas personas han muerto así”, “Programa más tonto”, “Como Bonavides se presta a hacer estas bromas de mal gusto”, fueron algunos comentarios.

Lee también: ►Miss Guatemala deja ver su ropa interior en vestido traslúcido