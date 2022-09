¿Qué se hizo? Critican a Chayanne por retoques estéticos

A sus 54 años, Chayanne sigue siendo uno de los artistas más cotizados y que arrebata suspiros, pues aún tiene una legión de fans que sigue su carrera desde hace años.

Hoy el cantante desató la polémica en las redes sociales gracias al aspecto de rostro. Y es que en las últimas actualizaciones se le ve diferente a como tiene acostumbrado a sus fans, por los que unos dicen que echó mano de la cirugía estética para conservarse joven, mientras que otros dicen que es solo el paso del tiempo.

Esta teoría de los retoques estéticos fue la más comentada y la que le valió críticas al boricua. Estos comentarios iniciaron el pasado mes de julio cuando volvió a la música con el tema “Te amo y punto”, que acompañó con un videoclip, donde se le vio con el rostro transformado.

Pero no se ha quedado ahí. También es frecuente que en los comentarios de sus actualizaciones, algunos internautas le reclamen por presuntamente haber utilizado procedimientos estéticos.

“Chayanne ya parece hermano de Michael Jackson” “¿Soy la única que le nota algo raro?” “Se dañó la cara” “Exceso de bótox, luce estirado” “¿Qué le pasó a Chayanne? ¿Qué se hizo en la cara?” “Hasta Chayanne tiene miedo del paso del tiempo” “Se deformó”; han sido parte de las críticas de los internautas.

El cambio del cantante

De acuerdo con algunos medios internacionales, los rumores apuntan a que Chayanne se habría realizado una bichectomía (una cirugía que elimina las bolsas de bichat), con el fin de definir y afinar su rostro. Años atrás también se dijo que se había hecho una rinoplastia, se afinó los ojos y se puso rellenos.

Al respecto, el intérprete de “Torero” no ha dado declaraciones y sobre sus cuidados, en entrevistas ha señalado que solo se concentra en comer sano y hacer ejercicios.

“Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”, aseveró a la revista People en 2019.

Incluso, afirmó que no le acompleja su edad y se siente orgulloso de lo vivido. “Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten”, expresó.

