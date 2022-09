“Chocolate”, la nueva propuesta musical de Alicastro

Después de poner una pausa en su carrera, Alicastro regresó a la escena musical en 2020 con “Respira”, donde envió un mensaje de esperanza a causa de la pandemia. Luego lanzó su álbum “Desde Casa – Vol. 1”, que fue grabado en su casa de Miami mientras estaba la cuarentena.

Ahora, el cantautor colombiano llega con más fuerza que nunca a traernos “Chocolate”, una canción pop con influencias de bossa nova y elementos urbanos envueltos en la calidez de una letra sensual.

Sin dejar a un lado su guitarra eléctrica, presenta un tema muy refrescante cargado de nuevas influencias y sonoridades. Viene acompañado de un video el cual fue grabado en la ciudad de Miami, con tomas sensuales y coloridas interactuando con la modelo Gelsiny Bareeva entre chocolate derretido, colores y risas.

“Para mi Chocolate es una canción para sentir, más que para escuchar, quiero que sea una golosina para los oídos de quien la escuche y ojalá los envuelva en la dulzura del ritmo, la sensualidad de un momento, como probando un chocolate que se derrite en la boca”, afirmó.

“Llevaba meses con la melodía del coro dando vueltas en mi cabeza y un día me levanté a las 2:30 de la madrugada sin poder dormir y estuve en el estudio hasta las 9 de la mañana, fue como un trance, sin que nadie me llamara, o escribiera logré no solo componer la canción completa, sino también producirla en su totalidad”, explicó.

La carrea de Alicastro

Es un cantautor y productor colombiano que lleva la mitad de su vida entre Miami y Los Ángeles. Gracias a su primer álbum “Todo Vale” bajo Sony Music, Alicastro recorrió muchos países del mundo, entre ellos Rusia, España y México.

Luego lanza “Sé” un álbum donde abrió las puertas de la composición para invitar grandes amigos y veteranos de la música como: Desmond Child, George Noriega, y Yasmil Marrufo. Con ellos logró combinar la creatividad de sus letras con un vocabulario melódico más internacional y de la mano de George Noriega y Pablo De La Loza coprodujo este disco entre Miami, Colombia y España.

Colaboró cantando en 3 canciones del álbum “MAS” de Ricky Martin y el hit internacional de Enrique Iglesias “DUELE EL CORAZÓN”. Representó a Colombia en el aclamado festival “White Nights” en St Petersburgo, Rusia.

Fue invitado especial de la histórica ceremonia “Latin Songwriters Hall of Fame” en su primera edición cantando junto a Shaila Durcal. Ganador del premio “Artista Revelacion” en el programa MUSICA PA’TI de la cadena de televisión nacional TELEMUNDO.

