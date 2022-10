Conocida actriz muere ahogada tras volcar su auto y caer a un río

La actriz española Beatriz Álvarez-Guerra, de 28 años, conocida por cintas como Te fuiste antes que el tiempo, falleció hace unos días en un trágico accidente de tránsito, luego de que su auto volcara y cayera a un río.

La Unión de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento hace unos días a través de un comunicado: “queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de profesión”.

Todo sucedió tras un accidente de tránsito, la actriz fue encontrada dentro de un automóvil en el que viajaba, el cual cayó al río en la región de Cerdedo-Cotobad en España; el incidente fue auxiliado por la Guardia Civil española y algunos miembros de protección civil, pero no lograron su rescate con vida.

De acuerdo con el medio La Voz de Galicia, Beatriz Álvarez-Guerra estaba viajando con su pareja, estaban de vacaciones en Valongo, Portugal y al regresar a España, por la la carretera PO-235 el auto salió de la vía y terminó varado en el río Almofrei en donde se quedó estancado hasta que llegaron las autoridades correspondientes.

PONTEVEDRA – Protección Civil de Cerdedo-Cotobade que participó en el operativo de rescate.:

Fallece una mujer de 28 años al caer al río con el coche en Cotobade .-

PONTEVEDRA – Protección Civil de Cerdedo-Cotobade que participó en el operativo de rescate.:

Fallece una mujer de 28 años al caer al río con el coche en Cotobade

Más sobre la muerte de Beatriz Álvarez-Guerra

La Voz de Galicia explica que la pareja de Álvarez-Guerra logró salir con vida de la accidente, pero no logró contactar a las autoridades a tiempo; sin embargo, se conjeturó que el novio era la persona que estaba detrás del volante y al momento del accidente él no contaba con licencia para conducir. Por ello es que las autoridades españolas lo acusan de homicidio imprudente.

Hasta el momento la familia de la actriz no se ha pronunciado al respecto de la situación y no se ha revelado más información de lo que sucederá con la persona acusada.

Beatriz Álvarez-Guerra era originaria de Madrid, España, y tuvo varias participaciones dentro del mundo del cine y las artes escénicas. Nació en el año de 1994 y se formó en Arte Dramático con una especialidad en Guion Audiovisual.

Comenzó su carrera participando en cortos cinematográficos y puestas en escena como El Legado y Noche Árabe. También tuvo un papel secundario en la serie Anclados. Entre sus trabajos más destacados fueron sus incursiones en cintas como 10 Pelis (2011), Merino: Dilemas en la oscuridad (2019) y Te Fuiste Antes de Tiempo (2022).

Su amigo, el actor Eduardo Rosa, quien actuó en la serie de Netflix La Casa de las Flores y en MasterChef España, le dedicó un mensaje en Instagram donde explica que hace unos días discutió con ella, pero pronto Beatriz apareció por sorpresa y le dijo “En las buenas y en las malas”

“Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría. Una mujer de bandera, que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto”, describió.

Asimismo, mencionó que se enteró de su fallecimiento el mismo día: “El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida”.

Su amigo agregó: “Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos. No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor”.

Rosa destacó que Beatriz estaba empezando a ser una gran cineasta, ya que ella estaba incursionando en dirección de cine y series como productora freelance.