Captan a Johnny Depp en Nueva York y luce irreconocible

Johnny Depp es uno de los actores de Hollywood que ha robado suspiros desde hace varios años, pero su apariencia sorprendió cuando fue captado caminando por las calles de Nueva York, en Estados Unidos (EE.UU.). La barba y el bigote que lo han caracterizado desaparecieron de su rostro y el resultado dejó impactado a sus fans.

Tras el juicio contra su ex Amber Heard, el actor de “Piratas del Caribe” se ha dedicado más a la música y ha ofrecido varios shows, tanto en Europa como en Estados Unidos junto a su amigo Jeff Beck, uno de ellos fue el sábado pasado en el Capitol Theatre, en la localidad neoyorquina de Port Chester, donde se dio tiempo para firmar unos cuantos autógrafos a sus fans que lo esperaban.

En esa ocasión parecía estar muy animado mientras firmaba autógrafos y se tomaba selfies con los fanáticos que se le acercaban. Vestía una camisa blanca, un chaleco negro y una chaqueta, además de unas gafas oscuras.

Aunque la nueva apariencia de Depp fue la que incendió las redes después de que el actor decidiera afeitarse su icónico vello facial, que ha sido parte de su personalidad durante mucho tiempo, y que lo hizo verse un poco irreconocible, según se atrevieron a señalar algunos internautas.

elderordonez1 on IG:

"Yess Johnny Depp in New York! @/johnnydepp signing Autographs and doing selfies with his fans outside the Capital Theater in Westchester New York an hour ago, gotta love this guy spent one hour outside with his fans (📸)" pic.twitter.com/BpqFJe7kSA

— Ana 🌷 (@ohmyjohnnydepp) October 9, 2022