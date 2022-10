Comité ordena a Donald Trump testificar por asalto al Capitolio

El comité del Congreso de EE. UU. que investiga el asalto al Capitolio, en Washington, ocurrido el 6 de enero de 2021, convocó formalmente el viernes al expresidente republicano, Donald Trump, a testificar a mediados de noviembre. La citación tiene lugar después de que este panel especial de la Cámara de Representantes, integrado por siete demócratas y dos republicanos, votara unánimemente el 13 de octubre ordenar a Trump comparecer ante los investigadores.

El comité le solicita a Trump producir antes del 4 de noviembre una serie de documentos, incluido un informe de todas sus comunicaciones el 6 de enero de 2021. Además, lo convoca a testificar a partir del 14 de noviembre o alrededor de esa fecha, que es posterior a las cruciales elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.

In a letter to Mr. Trump, Chair @BennieGThompson and Vice Chair @RepLizCheney underscored Trump’s central role in a deliberate, orchestrated effort to overturn the results of the 2020 presidential election and block the transfer of presidential power. pic.twitter.com/rg7R37YE11

— January 6th Committee (@January6thCmte) October 21, 2022