Adrián Uribe elogia obra del pintor guatemalteco Mario Esquivel

El conductor mexicano Adrián Uribe elogió las obras del artista guatemalteco Mario Esquivel, quien elaboró una pintura del también comediante cuando interpreta a su personaje más famoso llamado“El Vitor”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Adrián agradeció este especial regalo elaborado por Esquivel.

“Acabo de terminar mi show en Charlotte, Estados Unidos (EE.UU) y me acaban de regalar esta pintura que me hizo Mario de Guatemala. Me pintó de El Vitor con la bandera de Guatemala atrás y algo típico. Ah, muchas gracias, que bonito se siente. Qué padre”, expresó el artista mexicano.