Los líderes occidentales rebajaron el miércoles los temores de que la caída de un misil en Polonia arrastrara a la OTAN al conflicto entre Rusia y Ucrania, al considerar que se trataba de un proyectil extraviado de la defensa antiaérea ucraniana. La OTAN y Polonia, parte de la organización, afirmaron que la explosión, ocurrida el martes en un pueblo polaco cerca de la frontera con Ucrania, probablemente se debió a un misil de la defensa aérea ucraniana disparado para contrarrestar los ataques de Rusia.

La caída del misil causó la muerte de dos personas en el pequeño pueblo de Przewodow, a 6 kilómetros de Ucrania, tras impactar en unas instalaciones agrícolas. Polonia puso a su ejército en estado de alerta y avivó los temores de que la OTAN se involucrara en el conflicto.

“El incidente fue probablemente causado por un misil del sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de misiles rusos”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de una reunión de urgencia de los embajadores de la alianza militar.

