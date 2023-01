TSE hará este viernes la convocatoria a elecciones generales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este viernes, 20 de enero, la convocatoria a las elecciones generales 2023, en las cuales se elegirá a las nuevas autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.

La actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1 capitalina.

La presidenta del órgano electoral, Irma Palencia, señaló que todo está preparado en cuanto a temas de logística, pues se trabajó en ello con anticipación.

De acuerdo con la magistrada, en la ceremonia se realizará la juramentación de las juntas electorales. También se le dará lectura al decreto de convocatoria donde se establecen las reglas principales que rigen el evento.

La entrevistada destacó que, si bien esos lineamientos están en la ley de la materia, es necesario trasladarlos a un decreto específico donde además se enlazan ciertos datos puntuales, por ejemplo:

Palencia resaltó que el mencionado decreto será publicado el fin de semana en los diarios que circulen, además en el diario oficial el próximo lunes, aunque explicó que cobrará vigencia inmediatamente de que sea emitido y leído.

Con respecto a la cantidad de partidos políticos que podrían participar en las elecciones de 2023, la magistrada Palencia explicó que hay agrupaciones que todavía están concluyendo algunas asambleas y podrían estar en tiempo.

Sin embargo, aclaró que no depende del TSE, sino del registro, de que inscriban la asamblea, que todo ha salido bien, entre otros temas. También señaló que, todavía tienen un margen de tiempo, pero eso les acorta la posibilidad de campaña.

“Muchos que simplemente ya no llegan, no les dio tiempo de hacer sus distintas asambleas, yo lo veo cuesta arriba, ya no creo. Tal vez uno más”, añadió.