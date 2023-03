Baldizón habla del rechazo de su candidatura

El aspirante a diputado por el partido Cambio, Manuel Baldizón, se refirió este martes 21 de marzo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de revocar su candidatura, a pesar de que en una resolución anterior los magistrados, por mayoría, la habían admitido.

El político, quien cumplió una condena en Estados Unidos por conspiración para lavado de dinero y está procesado en dos casos de corrupción en Guatemala, continúa en una fase de plantear acciones legales en busca de que pueda quedar vigente su participación en la contienda electoral.

Recientemente presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución de las autoridades electorales. Todavía se está a la espera de que se resuelva.

“Indudablemente me ha sorprendido ver cómo los medios que siempre me han atacado, ahora resulta que se dieron cuenta de que lo que yo dije en su momento era la razón”, añadió.

Baldizón también se refirió a las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) contra el candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señala de intentar obstruir la justicia e incurrir en campaña anticipada.

“Tenemos que estar claros, yo he ganado la elección dos veces y en las dos veces ha existido fraude; sin embargo, hoy me mantengo más claro que nunca y con la mente fría. Y conociendo cómo sucede y cómo funciona el sistema, uno no puede cometer esos errores, esos errores son garrafales”, expuso.