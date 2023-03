Analistas señalan “formas antojadizas” de tratar opciones electorales

En el marco del inicio de campaña, el expresidente de la república, Alejandro Maldonado Aguirre, y el ex vicepresidente Eduardo Stein se refirieron este lunes 27 de marzo al desarrollo del proceso electoral en Guatemala.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el exmandatario opinó que se ha tratado de impedir que haya un correcto debate político.

“Realmente tenemos que pensar siempre que estamos ante una consulta electoral que pueda desarrollarse de manera correcta, satisfactoria y sin mayores incidentes”, dijo.

Señaló que el proceso electoral es marcado en la Constitución, pero que actualmente en el mundo americano se tiene una serie de casos en los que este se “ha venido al suelo” y se han establecido dictaduras de clase, donde realmente no hay consulta popular, ni libertad de expresión.

Con respecto a Guatemala, mencionó que se tiene un relativo progreso en materia de expresión, pues hay medios independientes suficientemente acreditados para transmitir los mensajes de la democracia y de la pretensión hacia establecer un Gobierno, por lo cual resaltó que depende de los guatemaltecos.

Sin embargo, mencionó que los ciudadanos realmente tienen que escoger en este nuevo esquema, que describió como impensable, en el que consideró que hay más candidatos que electores.

“Eso realmente desconcentra el debate puramente ideológico y técnico de una elección presidencial. Creo que el primer elemento va a ser esclarecedor y que los candidatos y partidos políticos puedan determinar en forma clara, correcta, cuál es su propuesta política y de desarrollo que ofrecen a Guatemala”, resaltó.

Señalan baja participación electoral de los jóvenes

Stein manifestó que el proceso 2023 es diferente a los anteriores porque hay una importante cantidad de hechos públicos que han contribuido a confundir a la ciudadanía. Añadió que hay una pregunta fundamental detrás de todas estas inquietudes más obvias y que, según él, más aparecen en los medios de comunicación.

“Entre la incertidumbre y la desconfianza es que se mueve la juventud guatemalteca, ¿por qué no se empadronó?, es una pregunta que todos los partidos, pero también toda la ciudadanía debería hacerse con responsabilidad, en un país donde el 70% de la población tiene menos de 30 años”, dijo.

Expuso que esto muestra que no quieren participar en este proceso electoral porque no sienten que el país es suyo y por eso se quieren ir, porque no hay oportunidades.

Según el entrevistado, esta población no cree que su voto hará diferencia, porque lo que ha visto en los gobiernos es que los intereses que se manejan, discuten y deciden en el Congreso de la República, en un marco del sistema judicial que describió como “desquiciado en algunos aspectos”. También refirió que no se aplican en la misma medida los marcos regulatorios.

“Ven que se privilegia a unos, se persigue a otros y, por lo tanto, en estas elecciones en realidad lo que se está jugando no es la aspiración ciudadana en general, sino las aspiraciones de agendas particulares y eso sí es un verdadero riesgo político, social y, por supuesto, si no hay respuestas claras en las propuestas electorales se está ante un proceso electoral con riesgos bastante graves”, destacó.

Finalmente, dijo que existe riesgo de una dictadura, al estilo del siglo XXI, ya que se han visto formas antojadizas de tratar opciones electorales, candidaturas y otros temas.