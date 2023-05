“No quiero ni estar”, Alejandro Sanz preocupa a fans tras declaraciones

Alejandro Sanz ha publicado un sorprendente mensaje en las redes sociales sin concretar el motivo. El famoso dejó claro que su estado de ánimo, al menos en el momento de escribir esa publicación en Twitter, no era el mejor. Sus palabras provocaron muchas reacciones y sus fans se preocuparon por su estado de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, comentó Sanz.

El cantante ha insistido en que no pasa por su mejor etapa, pese a sus esfuerzos para superarlo. “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.

Su publicación inmediatamente se hizo tendencia y recibió muchos comentarios de aliento. “A todos nos pasa maestro”, “Apóyate de la gente que te quiere”, “Mañana será otro día”, “Muchos podemos entender y valoramos estas expresiones de personas de su talanto”, “Estoy preocupada por su salud”, “Haz un live y eso te ayudará, muchas personas te amamos”, fueron algunas reacciones.

Por el momento se desconoce si las palabras de Alejandro Sanz se tratan de una nueva canción si realmente está pasando por un mal momento del que sus millones de fans alrededor del mundo esperan que se recupere.

