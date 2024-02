Galilea Montijo reveló que tuvo una experiencia subida de tono con una mujer

Galilea Montijo protagonizó una atrevida confesión en la reciente emisión “Netas Divinas” donde reveló sin pelos en la lengua la experiencia “picante” que tuvo con una mujer y la cual disfrutó mucho.

Durante el programa abordaban temas relacionados al amor y sus fantasías, la charla fue subiendo de tono hasta que la presentadora de “Hoy” se animó a contar su experiencia con una masajista.

Cabe señalar que se atrevió a contar su historia después de que Paola Rojas confesara que una de sus fantasías involucraba una sala de masajes y una toalla.

Ella confesó que todo ocurrió mientras recibía un masaje en el pecho que le hizo una mujer tailandesa.

“Fue una tailandesa, no fue en mi viaje, ¡eh! La chica era tailandesa y estaba en un spa muy lindo en México. Te dan un masaje tan, pero de verdad tan bueno, también era la primera vez que me hacían masaje en esta parte aquí (busto)”.

“Fue como ‘¡ay, estoy sintiéndome muy bien!’, pero también era como ‘¡ay, no, no, no!’. Te masajean alrededor, no es sexual, pero lo que pasa es que yo, loca, pues me prendió, pero no pasó nada, solo eso”.