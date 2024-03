Carin León “responde” a críticas por pedir drogas en pleno concierto

El hecho marcó una nueva polémica para Carin León quien se enfrentó a críticas por sus comentarios que sugirieron el consumo de “perico”, un término coloquial para referirse a la cocaína.

Este incidente marca una nueva polémica para el intérprete de “Primera Cita”. Hace algunos meses, el famoso generó molestia entre su público guatemalteco por la letra de una de sus canciones.

Su tema Medley Cumbias Norteñas, cuya letra reza “Yo salí de Guatemala (y entré a guatepeor)”, provocó mucha molestia entre los chapines.

Sin embargo, fue en este pasado mes de febrero cuando el intérprete llamó la atención por sus declaraciones relacionadas con el “perico”.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!””, comentó en pleno concierto.

Aunque lo expresado por el cantante de 34 años fue recibido con risas por algunos, otros expresaron su molestia. Cabe destacar que el artista se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol en el momento de sus comentarios.

¿Carin León reacciona?

Ante las críticas, ahora el famoso ha compartido dos publicaciones en sus redes sociales. Aunque no ha aclarado la situación de manera directa, muchos lo tomaron como un mensaje por lo que había sucedido.

“No serán como yo, no no no no!”, escribió en una de sus publicaciones. “Buenas tardes. A lo mejor no te ha caído el 20 de que eres un ejemplo a seguir para miles de jóvenes”, “Qué triste que sigas diciendo que usas sustancias prohibidas”, “Siento que se le ira mucho público”, fueron algunos comentarios en su publicación.

Posteriormente, Carin León anunció que lanzará un sencillo junto a Omar Montes titulado “Ron con Coca”.

