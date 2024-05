FOTO. Repartidor lleva a su bebé en moto y conmueve en redes

Una fotografía captada por Pepe Barbero ha conmovido las redes sociales en Guatemala, mostrando a un repartidor motorizado llevando a su bebé amarrado a su pecho con una colcha mientras realiza su trabajo de entrega de pedidos. La imagen, publicada en la cuenta de Facebook del también creador de contenido, ha generado una oleada de comentarios y reflexiones sobre la realidad de muchas personas en el país.

En su publicación, Barbero expresó inicialmente una reacción de forma sarcástica ante la vista de un bebé siendo transportado en una motocicleta, tildándola de “irresponsable”. Sin embargo, fue para reconocer el amor y la dedicación que este padre mostraba hacia su hijo mientras realizaba su labor.

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar, y muchos usuarios compartieron la misma perspectiva de Barbero, destacando la lucha y el sacrificio de aquellos que trabajan arduamente para sacar adelante a sus familias, incluso en condiciones difíciles.

El comentario de Barbero refleja una comprensión más profunda de la situación detrás de la imagen, reconociendo que cada persona tiene una historia única y enfrenta desafíos diferentes. Además, hizo un llamado a la empatía y la solidaridad entre los guatemaltecos, destacando la importancia de apoyarse mutuamente para construir un país mejor.

La viralización de esta fotografía ha generado una ola de comentarios conmovedores y muestras de apoyo hacia el repartidor y su familia. En un gesto de generosidad, Barbero incluso ofreció su ayuda al motorista, invitándolo a contactarlo para ofrecerle una beca que pueda brindarle una alternativa de sustento para estar más cerca de su bebé y su familia.

“Eso demuestra que se puede salir adelante en cualquier circunstancia. Padre muy responsable y sobre todo luchador por no dejar solo al bebé”; “Lo más seguro no tiene quien lo cuide, y se arriesga, Dios lo guarde y lo bendiga por echarle ganas a la vida. Bendiciones”, “Compartamos esta información para que el motorista pueda verlo”; “Un papa que a pesar de todo, quiere salir adelante y no tiene excusas, mis respetos”, son algunos de los comentarios en la fotografía.