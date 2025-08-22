 Gabriel Almazán gana bronce en Juegos Panamericanos Junior
Deportes

Gabriel Almazán se viste de bronce en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Con este metal, Guatemala gana su medalla número 11, pero sigue fuera del top 10 del medallero general.

Gabriel Almazán gana bronce en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Gabriel Almazán gana bronce en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 / FOTO: COG

En el penúltimo día de actividad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (Paraguay), la delegación de Guatemala suma una medalla más en esta segunda edición de los juegos para juveniles. Se trata del bronce ganado por Gabriel Almazán en los 98 kgs. del levantamiento de pesas. Hizo un total de 295 kgs.: 135 kgs. en arranque y 160 kgs. en envión.

Este sábado, se baja el telón de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y Guatemala sumó su tercer bronce gracias a Gabriel Almazán, quien subió al podio en Paraguay junto a Matheus de Souza de Brasil (oro) y Vicente Braulio de Ecuador (plata).

Gabriel Almazán compitió este día en la división de los 98 kilogramos del levantamiento de pesas. Durante su participación el nacional logró un total de 135 kilogramos en arranque con tres intentos y 160 kilogramos en envión donde de los tres intentos tuvo fallo en el tercer levantamiento.  

Almazán fue superado por Matheus de Souza con un total de 380 kilogramos (168 en arranque y 212 en envión) y Vicente Braulio, quien totalizó 320 kilogramos (150 en arranque y 170 en envión).

Tercer bronce

Gabriel Almazán (levantamiento de pesas) se suma a Nicolle Way (taekwondo) y a Faberson Bonilla (patinaje) como los tres atletas que han dado bronce al país.

Asimismo, el bronce de Almazán es la medalla número 11 para la delegación chapina que están divididas así: 5 oros, 3 platas y 3 bronces.

A un día de que terminen estos Juegos Panamericanos Junior, Guatemala está fuera del top 10 del medallero luego de permanecer dentro del mismo varios días atrás. La lucha la tiene con Ecuador quien suma 6 oros, uno más que Guatemala, pero los chapines necesitarían de dos metales dorados y que los ecuatorianos ya no sumen para terminar dentro del top 10 del medallero general de estos Juegos.

Oros de Guatemala: Roberto Bonilla en 200 metros pecho y 200 metros combinado de natación, Darlyn Sandoval y Tabita Baitán en dobles de squash, Emily Padilla en skeet de tiro con armas de caza, y, Christian García en recurvo de tiro con arco. 

Platas de Guatemala: Cristian Porras en florete de esgrima, Ian Allen y Christian García en equipo recurvo en tiro con arco y Cristina Castellanos en bote-ILCA 6 de vela. 

Bronces de Guatemala: Nicolle Way en kyorugui -49k kilogramos del taekwondo, Faberson Bonilla en 200 metros contra meta individual de patinaje y Gabriel Almazán en los 98 kilogramos del levantamiento de pesas.

Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior

El oriundo de Izabal ganó bronce en los 200 metros contra meta en patinaje y se prepara para buscar otra medalla este martes en la prueba de 500 metros.

