Selección de El Salvador llega a Guatemala

La selección de El Salvador emprendió este lunes su expedición a Guatemala para disputar el primer partido de la etapa final de las eliminatorias del Mundial de 2026 con la esperanza de "dar la sorpresa", pese a ser vista como el equipo "más liviano", según el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez.
Los salvadoreños arribaron este día a suelo nacional tras un trayecto que se hizo vía terrestre. El rival de Guatemala quedó hospedado en un hotel de Ciudad Cayalá, zona 16 de la capital.
A su arribo a Ciudad Cayalá, tanto integrantes del cuerpo técnico como el plantel de jugadores no brindó declaraciones a los medios nacionales que hacían guardia en zona 16.
Por parte de la unidad de comunicación de la Federación Salvadoreña de Futbol, se indicó que este día ninguno daría declaraciones, sino hasta el miércoles, día en el cual se hará el reconocimiento oficial de la cancha, así como la conferencia de prensa previo al duelo ante los guatemaltecos.
Vienen por la sorpresa
Los salvadoreños se enfrentarán a los guatemaltecos este 4 de septiembre por la primera fecha del grupo A, que complementan Panamá y Surinam, equipo al que recibirá el día 8 en la segunda jornada.
"La presión la tenemos a máquina, las ganas de ir al Mundial, las ganas de competir de la mejor manera. Todo el mundo nos tiene como el equipo más liviano, pero podemos darle una sorpresa a todo mundo también", dijo Hernán Darío Gómez antes de viajar al país.
Desde 2020, salvadoreños y guatemaltecos se han enfrentado en al menos seis ocasiones con dos victorias para los chapines, dos empates y dos triunfos para los salvadoreños.
En los dos últimos partidos hubo un empate, y un triunfo de la "Selecta".
De acuerdo con Gómez, los salvadoreños buscarán sacar un buen resultado en este juego con un equilibrio entre defensa y ataque.
"Nosotros, defensivos si nos toca defender y ofensivos, si nos toca atacar. No pienso que me voy defender o que voy atacar, vamos a tener equilibrio", apuntó.
Los números del "Bolillo"
El entrenador cafetero suma 8 encuentros al frente de El Salvador, 6 contra selecciones y 2 ante clubes, que han dejado 4 empates, 3 derrotas y únicamente una victoria.
En este proceso, los salvadoreños han recibo 9 goles y han anotado 7 veces, pero en los últimos 3 juegos, correspondientes a la Copa Oro 2025, no han sumado ningún tanto.
El Salvador ha participado en dos mundiales, en México 1970 y España 1982.
*Con información de EFE.