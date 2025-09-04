 Conferencia de Hernán Darío Gómez de El Salvador
Deportes

Hernán Darío Gómez reacciona a insinuación de ensuciar el partido

"Yo llevo muchos años en el futbol para que aquel señor venga a decir que yo vengo a ensuciar un partido", respondió el "Bolillo" en conferencia de prensa.

Compartir:
Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Nacional de Guatemala
Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

El colombiano Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Nacional de El Salvador sacó oro de Guatemala tras vencer a la "Bicolor" 0-1 con gol de Harold Osorio, que impulsa a "La Selecta" al liderato del grupo A de la eliminatoria mundialista, fase final, de la Concacaf.

Finalizado el gran partido de los salvadoreños, el llamado "Bolillo" Gómez compareció ante los medios de comunicación a dar su conferencia de prensa, donde resaltó: "Nosotros con lo que habíamos planificado, paso a paso, iba saliendo; me gustó la entrega de los muchachos, jugaron bastante como se juegan las eliminatorias".

Hernán Gómez responde a la crítica sobre que ensució el juego. Durante la conferencia de prensa, un periodista le consultó sobre la forma de ensuciar el juego por supuestamente fingir lesiones de sus jugadores, en ese sentido, el "Bolillo" se mostró enfático al responder: "Yo llevo muchos años en el futbol para que aquel señor (periodista) venga a decir que yo vengo a ensuciar un partido".

En esa línea, Hernán Gómez añadió: "Son muchos problemas físicos que tuvimos, me voy preocupado por eso. Tuvimos muchas dificultades con los muchachos, se nos fue desbaratando todo el funcionamiento. Fue un resultado importante para nosotros".  

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvador

Guatemala debutó con derrota en la tercera ronda eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El Salvador se impuso 0-1 en el Cementos Progreso gracias a un gol de Harold Osorio al minuto 79.

Habla de Copa Oro y la eliminatoria mundialista

"El Salvador sufrió mucho en la Copa Oro, no anotamos ningún gol. En el trabajo que hicimos nos dimos cuenta que es un equipo grande El Salvador. Esperemos no sufrir mucho en esta eliminatoria como lo hicimos en Copa Oro", dijo Hernán Gómez en conferencia de prensa.

Sobre los legionarios, esto dijo el técnico de El Salvador: "Prioricé con 10 jugadores que trabajé la continuidad, la repetición y mecanización de movimientos. Los que traje de afuera vienen con viajes, cansados y a esos los tengo más tranquilos para los siguientes partidos".

Las palabras de Tena tras el tropiezo de Guatemala ante El Salvador

Lo que Tena reconoció después del debut que complica a Guatemala.

Sobre Guatemala

Hernán Darío Gómez brindó su análisis sobre el juego de la Selección Nacional, y expresó: "Me gusta como juega Guatemala, su orden, sus jugadores, cómo encaran, su posesión del balón, pero hoy le pasó a Guatemala lo que a nosotros en Copa Oro, hicimos un buen trabajo y perdimos; hoy, Guatemala hizo un buen trabajo y perdió".

Hernán Gómez: "Quiero recalcar que El Salvador es muy ordenado y táctico y nos complicamos en la aplicación de transiciones".

¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvador

Con una manta que decía “¿Quieres casarte conmigo?”, el joven se arrodilló frente a su pareja mientras cientos de aficionados registraban el momento con sus celulares.

En Portada

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvadort
Deportes

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvador

10:03 PM, Sep 04
Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador t
Deportes

Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador

09:05 PM, Sep 04
¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvador

08:31 PM, Sep 04
Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvadort
Deportes

Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvador

08:46 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos