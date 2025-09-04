Conferencia de Hernán Darío Gómez de El Salvador

El colombiano Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Nacional de El Salvador sacó oro de Guatemala tras vencer a la "Bicolor" 0-1 con gol de Harold Osorio, que impulsa a "La Selecta" al liderato del grupo A de la eliminatoria mundialista, fase final, de la Concacaf.
Finalizado el gran partido de los salvadoreños, el llamado "Bolillo" Gómez compareció ante los medios de comunicación a dar su conferencia de prensa, donde resaltó: "Nosotros con lo que habíamos planificado, paso a paso, iba saliendo; me gustó la entrega de los muchachos, jugaron bastante como se juegan las eliminatorias".
Hernán Gómez responde a la crítica sobre que ensució el juego. Durante la conferencia de prensa, un periodista le consultó sobre la forma de ensuciar el juego por supuestamente fingir lesiones de sus jugadores, en ese sentido, el "Bolillo" se mostró enfático al responder: "Yo llevo muchos años en el futbol para que aquel señor (periodista) venga a decir que yo vengo a ensuciar un partido".
En esa línea, Hernán Gómez añadió: "Son muchos problemas físicos que tuvimos, me voy preocupado por eso. Tuvimos muchas dificultades con los muchachos, se nos fue desbaratando todo el funcionamiento. Fue un resultado importante para nosotros".
Habla de Copa Oro y la eliminatoria mundialista
"El Salvador sufrió mucho en la Copa Oro, no anotamos ningún gol. En el trabajo que hicimos nos dimos cuenta que es un equipo grande El Salvador. Esperemos no sufrir mucho en esta eliminatoria como lo hicimos en Copa Oro", dijo Hernán Gómez en conferencia de prensa.
Sobre los legionarios, esto dijo el técnico de El Salvador: "Prioricé con 10 jugadores que trabajé la continuidad, la repetición y mecanización de movimientos. Los que traje de afuera vienen con viajes, cansados y a esos los tengo más tranquilos para los siguientes partidos".
Sobre Guatemala
Hernán Darío Gómez brindó su análisis sobre el juego de la Selección Nacional, y expresó: "Me gusta como juega Guatemala, su orden, sus jugadores, cómo encaran, su posesión del balón, pero hoy le pasó a Guatemala lo que a nosotros en Copa Oro, hicimos un buen trabajo y perdimos; hoy, Guatemala hizo un buen trabajo y perdió".
Hernán Gómez: "Quiero recalcar que El Salvador es muy ordenado y táctico y nos complicamos en la aplicación de transiciones".