Mallorca-Barcelona: Debió pararse por caída de Raíllo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) español aseguró que el partido Mallorca-Barcelona debió detenerse tras la caída en el área del mallorquinista Raíllo, justo antes de que Ferrán Torres anotara el 0-2 para el Barcelona, y consideró que el gol de Giuliano Simeone para el Atlético de Madrid en Vitoria (1-1) debió anularse por fuera de juego.
En las primeras explicaciones que el CTA hará cada semana desde este jueves sobre decisiones arbitrales controvertidas, avaló la decisión de anular el gol del madridista Arda Güller al Mallorca en el Santiago Bernabéu, así como el penalti señalado al Barcelona por mano de Alejandro Balde en el campo del Levante (2-3), en un vídeo con la voz de su portavoz, Marta Frías.
El CTA repasó también tres acciones de la Liga Hypermotion, en las que concluyó que la intervención del VAR fue acertada en el Sporting-Córdoba para anular un penalti señalado inicialmente a favor del equipo andaluz y que en el Córdoba-Las Palmas un defensa del equipo local debió ver la segunda amarilla que no le mostraron.
Mallorca 0-3 Barcelona, jornada 1 (incidentes por conmoción cerebral)
El defensor del Mallorca, Raíllo, recibe un golpe en la cabeza, queda tendido en su área y segundos después un atacante del Barcelona, Ferrán Torres, marca gol.
El árbitro, José Luis Munuera Montero, dejó seguir la jugada, "pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante", ya que el protocolo dice que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato hasta que el futbolista sea atendido.
"Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto el gol sería válido, la decisión correcta habría sido detener el juego. Primero la seguridad del futbolista".
Levante 2-3 Barcelona, jornada2 (situación de falta de mano)
El árbitro Alejandro Hernández Hernández "señala acertadamente penalti" por mano de Alejandro Balde "porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería".
"Lo fundamental es el movimiento del brazo. Parte de una posición baja y, mientras el atacante prepara el disparo, se eleva hasta colocarse en ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural". Ese movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa y bloquee con el brazo un balón que iba a portería".
*Información EFE.