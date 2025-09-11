 Mallorca-Barcelona: Debió pararse por caída de Raíllo
Deportes

Mallorca-Barcelona: Debió pararse por caída de Raíllo

El defensor del Mallorca, Raíllo, recibió un golpe en la cabeza, quedó tendido en su área y segundos después Ferrán Torres marcó gol.

Compartir:
El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres)
El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) / FOTO: EFE

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) español aseguró que el partido Mallorca-Barcelona debió detenerse tras la caída en el área del mallorquinista Raíllo, justo antes de que Ferrán Torres anotara el 0-2 para el Barcelona, y consideró que el gol de Giuliano Simeone para el Atlético de Madrid en Vitoria (1-1) debió anularse por fuera de juego.

En las primeras explicaciones que el CTA hará cada semana desde este jueves sobre decisiones arbitrales controvertidas, avaló la decisión de anular el gol del madridista Arda Güller al Mallorca en el Santiago Bernabéu, así como el penalti señalado al Barcelona por mano de Alejandro Balde en el campo del Levante (2-3), en un vídeo con la voz de su portavoz, Marta Frías.

El CTA repasó también tres acciones de la Liga Hypermotion, en las que concluyó que la intervención del VAR fue acertada en el Sporting-Córdoba para anular un penalti señalado inicialmente a favor del equipo andaluz y que en el Córdoba-Las Palmas un defensa del equipo local debió ver la segunda amarilla que no le mostraron.

El capitán del Mallorca carga contra el arbitraje tras el triunfo del Barcelona

“El reglamento dice una cosa y no se cumplió. (...) Incluso los jugadores del Barcelona nos decían que les habían explicado lo mismo”, aseguró Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, por el polémico gol del Barça.

Mallorca 0-3 Barcelona, jornada 1 (incidentes por conmoción cerebral)

El defensor del Mallorca, Raíllo, recibe un golpe en la cabeza, queda tendido en su área y segundos después un atacante del Barcelona, Ferrán Torres, marca gol.

El árbitro, José Luis Munuera Montero, dejó seguir la jugada, "pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante", ya que el protocolo dice que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato hasta que el futbolista sea atendido.

"Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto el gol sería válido, la decisión correcta habría sido detener el juego. Primero la seguridad del futbolista".

Barcelona inicia la defensa del título con triunfo ante Mallorca

El Barça debutó en LaLiga 2025/26 con victoria 0-3 ante Mallorca gracias a los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Levante 2-3 Barcelona, jornada2 (situación de falta de mano)

El árbitro Alejandro Hernández Hernández "señala acertadamente penalti" por mano de Alejandro Balde "porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería".

"Lo fundamental es el movimiento del brazo. Parte de una posición baja y, mientras el atacante prepara el disparo, se eleva hasta colocarse en ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural". Ese movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa y bloquee con el brazo un balón que iba a portería".

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

El Barcelona protagonizó una remontada épica en el Ciutat de Valencia: tras ir 2-0 abajo, empató en cinco minutos y un autogol en el 90+1’ le dio un triunfo agónico por 2-3 ante el Levante

*Información EFE.

En Portada

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este juevest
Nacionales

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves

07:28 AM, Sep 11
Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacionalt
Deportes

Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacional

08:37 AM, Sep 11
Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personast
Nacionales

Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personas

07:46 AM, Sep 11
Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadast
Farándula

Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadas

07:44 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos