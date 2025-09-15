 Partidos de la primera jornada de la UEFA Champions League
Deportes

Este martes arranca la actividad de la UEFA Champions League 2025/26 y a continuación de presentamos la programación de la primera jornada:

UEFA presenta los nuevos balones de la Champions League - UEFA
UEFA presenta los nuevos balones de la Champions League / FOTO: UEFA

Este martes 16 de septiembre vuelve el mejor torneo de clubes a nivel mundial, vuelve la UEFA Champions League, donde varios equipos lucharán por la 'Orejona' desde el París Saint-Germain vigente campeón del torneo, hasta el Real Madrid que busca ampliar su dominio en dicha competencia.

Como es bien sabido, desde el año pasado ahora se disputa el torneo con un formato nuevo, el formato 'liga' donde es un solo grupo donde los primeros 8 lugares clasifican directamente a octavos de final y del lugar 9 al 24 disputan un repechaje para ganarse un boleto a octavos de final, a continuación te presentamos la programación de partidos de la primera jornada

Foto embed
Trofeo de la UEFA Champions League - Agencia EFE
Programación Primera Jornada UEFA Champions League 2025/26

Primera Jornada - UEFA Champions League 2025/26

Fecha Partido Horario (Guatemala, CST)
Martes, 16 de septiembre de 2025 Athletic Club vs Arsenal 10:45 AM
Martes, 16 de septiembre de 2025 PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise 10:45 AM
Martes, 16 de septiembre de 2025 Juventus vs Borussia Dortmund 1:00 PM
Martes, 16 de septiembre de 2025 Real Madrid vs Marseille 1:00 PM
Martes, 16 de septiembre de 2025 Benfica vs Qarabağ 1:00 PM
Martes, 16 de septiembre de 2025 Tottenham vs Villarreal 1:00 PM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Olympiacos vs Pafos 10:45 AM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Slavia Praha vs Bodø/Glimt 10:45 AM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Ajax vs Inter 1:00 PM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Bayern München vs Chelsea 1:00 PM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Liverpool vs Atlético de Madrid 1:00 PM
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 Paris Saint-Germain vs Atalanta 1:00 PM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Club Brugge vs Monaco 10:45 AM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Copenhagen vs Leverkusen 10:45 AM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Frankfurt vs Galatasaray 10:45 AM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Manchester City vs Napoli 10:45 AM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Newcastle United vs Barcelona 10:45 AM
Jueves, 18 de septiembre de 2025 Sporting CP vs Kairat Almaty 10:45 AM

Tabla de posiciones

Standings provided by Sofascore

