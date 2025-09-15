Partidos de la primera jornada de la UEFA Champions League

Este martes 16 de septiembre vuelve el mejor torneo de clubes a nivel mundial, vuelve la UEFA Champions League, donde varios equipos lucharán por la 'Orejona' desde el París Saint-Germain vigente campeón del torneo, hasta el Real Madrid que busca ampliar su dominio en dicha competencia.
Como es bien sabido, desde el año pasado ahora se disputa el torneo con un formato nuevo, el formato 'liga' donde es un solo grupo donde los primeros 8 lugares clasifican directamente a octavos de final y del lugar 9 al 24 disputan un repechaje para ganarse un boleto a octavos de final, a continuación te presentamos la programación de partidos de la primera jornada
Primera Jornada - UEFA Champions League 2025/26
|Fecha
|Partido
|Horario (Guatemala, CST)
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|Athletic Club vs Arsenal
|10:45 AM
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise
|10:45 AM
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|Juventus vs Borussia Dortmund
|1:00 PM
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|Real Madrid vs Marseille
|1:00 PM
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|Benfica vs Qarabağ
|1:00 PM
|Martes, 16 de septiembre de 2025
|Tottenham vs Villarreal
|1:00 PM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Olympiacos vs Pafos
|10:45 AM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Slavia Praha vs Bodø/Glimt
|10:45 AM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Ajax vs Inter
|1:00 PM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Bayern München vs Chelsea
|1:00 PM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Liverpool vs Atlético de Madrid
|1:00 PM
|Miércoles, 17 de septiembre de 2025
|Paris Saint-Germain vs Atalanta
|1:00 PM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Club Brugge vs Monaco
|10:45 AM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Copenhagen vs Leverkusen
|10:45 AM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Frankfurt vs Galatasaray
|10:45 AM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Manchester City vs Napoli
|10:45 AM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Newcastle United vs Barcelona
|10:45 AM
|Jueves, 18 de septiembre de 2025
|Sporting CP vs Kairat Almaty
|10:45 AM
Tabla de posiciones
