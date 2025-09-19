Apertura 2025: Los 12 técnicos de Liga Nacional

El técnico argentino nacionalizado hondureño, Diego Vázquez, es el nuevo estratega del Deportivo Marquense tras la destitución del técnico nacional Horacio "Lacho" González. Vázquez es el tercer entrenador que tendrá marquense antes de que termine la primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y con él suman son cinco los equipos que han cambiado de timonel durante la competencia. Solo siete técnicos mantienen continuidad desde que empezó el torneo el pasado sábado 19 de julio.
El Torneo Apertura 2025 arrancó con cuatro directores técnicos mexicanos de primer nivel: José Luis Trejo en Cobán Imperial, José Guadalupe Cruz en Malacateco, Adrián García Arias en Atlético Mictlán y Roberto Hernández en Comunicaciones, de ellos, solo Hernández continúa con su club y ha tenido un mal inicio de campeonato con el "Albo".
Los seis equipos que cambiaron de técnico son Cobán Imperial, Guastatoya, Malacateco, Mictlán y Deportivo Marquense, este último en dos oportunidades.
- Cobán Imperial: Comenzó con José Luis Trejo (MEX) y ahora tiene a Sebastián Bini (ARG)
- Guastatoya: Comenzó con Ariel Sena (URU) y ahora tiene a Pablo Centrone (ARG)
- Malacateco: Comenzó con José Guadalupe Cruz (MEX) y ahora tiene a Roberto Montoya (MEX)
- Mictlán: Comenzó con Adrián García Arias (MEX) y ahora tiene a Flavio Rego Da Silva (BRA)
- Marquense: Comenzó con Hernán Medford (CRC), luego contrató a Horacio González (GUA) y ahora tendrá Diego Vázquez (ARG)
Los siete técnicos que aún tienen continuidad
- Roberto Hernández (MEX) en Comunicaciones
- Amarini Villatoro (GUA) en Xelajú
- Fabricio Benítez (GUA) en Mixco
- Saul Philip (CRC) en Aurora
- Mauricio Tapia (ARG) en Antigua
- Mario Acevedo (NIC) en Municipal
- Adrián Martín García (URU) en Achuapa
En este cierre de la primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, así está distribuida la liga respecto a las nacionalidades de los técnicos:
- Argentina con cuatro técnicos
- México y Guatemala con dos estrategas por país
- Y con un director técnico, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay y Brasil