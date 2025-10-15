Eliminatorias (grupo A): Ninguna selección ha ganado en casa

Se han jugado cuatro fechas de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un total de ocho partidos dentro del grupo A, donde están la Selección de Guatemala, de Panamá, de Surinam y de El Salvador, y dicho grupo tiene una tendencia: Ningún local ha podido ganar.
De cara a las dos últimas fechas eliminatorias, las cuales se jugarán en el mes de noviembre, la Selección de Guatemala jugará de local, y tratará de revertir la historia de este grupo, y ser el primer seleccionado en sacar los tres puntos en casa, situación que no ha ocurrido en las cuatro fechas anteriores.
Y es que la estadística está clara: Panamá, Surinam, El Salvador y Guatemala no ganaron sus partidos de locales de los disputadas hasta hoy, el reto es que Guatemala necesita sumar dos triunfos en sus dos últimas presentaciones para cumplir el sueño que nació hace 67 años durante el camino a Suecia 1958, clasificar a un Mundial absoluto de la FIFA.
Nadie gana de local
- Fecha 1, septiembre: Surinam 0-0 Panamá y Guatemala 0-1 El Salvador
- Fecha 2, septiembre: El Salvador 1-2 Surinam y Panamá 1-1 Guatemala
- Fecha 3, octubre: Surinam 1-1 Guatemala y El Salvador 0-1 Panamá
- Fecha 4, octubre: Panamá 1-1 Surinam y El Salvador 0-1 Guatemala
- Fecha 5, noviembre: Surinam-El Salvador y Guatemala-Panamá
- Fecha 6, noviembre: Panamá-El Salvador y Guatemala-Surinam
El peor caso vivido en esta fase final de la eliminatoria mundialista ha sido la selección del colombiano Hernán Darío Gómez, "La Selecta". El Salvador ya completó el calendario de tres partidos como local y los tres los perdió.
Las derrotas fueron por la mínima diferencia, 1-2 ante Surinam y 0-1 ante Panamá y Guatemala. Se habló mucho de que el estadio Cuscatlán sería su fortín, y terminó siendo un territorio accesible para sus rivales, ya que todos se fueron con el triunfo.
La Selección Nacional de Guatemala depende sí para llegar al Mundial 2026: Debe ganarle a Panamá y Surinam en el estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala el 13 y 18 de noviembre, respectivamente.