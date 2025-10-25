 Guatemala ante Costa Rica en semifinales de Centroamericanos
Deportes

Guatemala ante Costa Rica por un boleto a la final de Centroamericanos

Conoce cómo se jugará la jornada de este domingo dentro del futbol 11 masculino que se juega en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital.

Guatemala llega invicta tras dos triunfos en la ronda de grupos
Guatemala llega invicta tras dos triunfos en la ronda de grupos / FOTO: FFG

El viernes se disputó la segunda jornada del futbol masculino en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. En los grupos A y B se confirmó a los equipos semifinalistas que pelearán por un lugar en el podio.

El Salvador derrotó por la mínima diferencia a Nicaragua, en el duelo programado para las 10:00 horas en el estadio Cementos Progreso. Un partido cerrado en el que ninguno de los equipos dio tregua. Los salvadoreños rompieron el cerrojo al minuto 24.

Los nicaragüenses se encarrilaban a un contragolpe cuando en la media cancha el defensor Emir Ponciano cortó la jugada para pasar el balón, a la espalda de los centrales "pinoleros", al delantero Carlos Garay, quien se desmarcó y definió a la perfección el 1-0, único tanto del encuentro.

Nicaragua quedó eliminada tras no sumar en ninguno de sus dos partidos, mientras que los dirigidos por Erick Prado tendrán un fin de semana movido al clasificarse a semifinales y poder luchar por una medalla.

En el grupo "A" Guatemala también avanzó a siguiente ronda, luego de ganar sus dos compromisos.

Selección Sub-21 de Guatemala avanza a semifinales de Juegos Centroamericanos 2025

Los guatemaltecos derrotaron este día a los salvadoreños y se aseguran el primer lugar del grupo A.

Triunfo de Panamá

A partir de las 13:00 horas fueron los combinados de Costa Rica y Panamá quienes midieron sus fuerzas. El escenario también fue el recinto deportivo de la zona 6 capitalina.

Los canaleros fueron superiores de principio a fin. Se mantuvieron atentos y buscando capitalizar cada acercamiento al pórtico contrario. Josué Vergara se encargó de abrir la cuenta de goles en el primer tiempo. Con el 1-0 se fueron las escuadras al descanso, en donde ambos técnicos ajustaron su estrategia.

Para el segundo episodio fue el estratega mundialista Felipe Baloy de Panamá quien logró el objetivo. Fue un doblete de Héctor Ríos el que liquidó la llave ante los ticos, que poco pudieron hacer contra la embestida rival.

Con el 0-3, los canaleros sumaron dos victorias y se clasificaron a las semifinales como primeros del grupo B, ronda que arrancará este domingo 26 de octubre. 

Programación del domingo  

  • Partido por el quinto puesto: Honduras-Nicaragua a las 09:30 horas
  • Semifinal 1: Guatemala-Costa Rica a las 12:30 horas
  • Semifinal 2: Panamá-El Salvador a las 15:30 horas. 
VIDEO. Perrito interrumpe partido entre Guatemala y El Salvador en los Juegos Centroamericanos 2025

Perro se roba el show al meterse al partido de Guatemala en los Juegos Centroamericanos.

