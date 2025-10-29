Guatemala supera las 400 medallas en Juegos Centroamericanos

A falta de un día para que finalicen las competencias de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la delegación local alcanzó las 400 medallas y sigue confirmando su mejor participación en la historia de estas justas deportivas centroamericanas.
Este día, Guatemala celebraba que había superado los 364 metales conseguidos en la edición 2001, es decir, en los Juegos Centroamericanos celebrados en nuestro país hace 24 años. Con 365 medallas, Guatemala firmaba la participación más relevante en la historia de las justas.
Pero tras un largo día lleno de emociones y resultados positivos para el país, las buenas noticias seguían. Superaba las 22:00 horas, el tablero se actualizó y cifró el total de medallas para Guatemala en 404, superando así los cuatro centenares de metales.
Medallas para llegar a los 400 metales
El boxeo centroamericano vivió momentos de gran intensidad y emoción durante las finales femeninas y masculinas, disputadas en el gimnasio de la CDAG, en el departamento de Chiquimula. En cada categoría se entregaron las medallas de oro y de plata, reconociendo el esfuerzo y la entrega de los atletas que representaron con orgullo a sus países, en un ambiente cargado de pasión deportiva y espíritu competitivo.
- 51 Kg, plata: Aylin Jamez (Guatemala)
- 54 Kg, plata: Dulce Díaz (Guatemala)
- 60 Kg, plata: Jackelin Gálvez (Guatemala)
- 65 Kg, oro: María Chiroy (Guatemala)
- 55 Kg, oro: José Mijangos (Guatemala)
- 60 Kg, oro: Brandol Pérez (Guatemala)
- 65 Kg, plata: Antony Ramírez (Guatemala)
- 70 Kg, plata: Jason Crooks (Guatemala)
- 80 Kg, oro: Jorge Ochoa (Guatemala)
- 90 Kg, oro: Miguel Teo (Guatemala)
- Futsal: El futsal de los Juegos Centroamericanos 2025, que se desarrolló en el Domo Polideportivo de la zona 13, cerró con los triunfos de Costa Rica y Guatemala, con lo cual, estos conjuntos conquistaron las medallas de plata y bronce, respectivamente. Mientras que Panamá ganó un día antes la medalla de oro.
- Aguas abiertas: Este miércoles, la actividad deportiva de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en la subsede de Petén llegó a su final tras una semana de intensa competencia. Guatemala y Costa Rica celebraron un oro cada uno en el evento de 10 kilómetros de aguas abiertas, mismo que se desarrolló en un circuito en las aguas del Lago Petén Itzá.