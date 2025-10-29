 Guatemala supera las 400 medallas en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala supera las 400 medallas en Juegos Centroamericanos

Asimismo, Guatemala cerrará con otro gran logro: Los 100 metales de bronce.

Compartir:
La selección de futsal de Guatemala se quedó con el bronce
La selección de futsal de Guatemala se quedó con el bronce / FOTO: COG

A falta de un día para que finalicen las competencias de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la delegación local alcanzó las 400 medallas y sigue confirmando su mejor participación en la historia de estas justas deportivas centroamericanas.

Este día, Guatemala celebraba que había superado los 364 metales conseguidos en la edición 2001, es decir, en los Juegos Centroamericanos celebrados en nuestro país hace 24 años. Con 365 medallas, Guatemala firmaba la participación más relevante en la historia de las justas.

Pero tras un largo día lleno de emociones y resultados positivos para el país, las buenas noticias seguían. Superaba las 22:00 horas, el tablero se actualizó y cifró el total de medallas para Guatemala en 404, superando así los cuatro centenares de metales. 

Guatemala firma su mejor presentación en Juegos Centroamericanos

Pasaron 24 años para que Guatemala superara los metales alcanzados en la edición 2001, que también se celebraron en nuestro país.

Medallas para llegar a los 400 metales 

El boxeo centroamericano vivió momentos de gran intensidad y emoción durante las finales femeninas y masculinas, disputadas en el gimnasio de la CDAG, en el departamento de Chiquimula. En cada categoría se entregaron las medallas de oro y de plata, reconociendo el esfuerzo y la entrega de los atletas que representaron con orgullo a sus países, en un ambiente cargado de pasión deportiva y espíritu competitivo.

  • 51 Kg, plata: Aylin Jamez (Guatemala)
  • 54 Kg, plata: Dulce Díaz (Guatemala)
  • 60 Kg, plata: Jackelin Gálvez (Guatemala)
  • 65 Kg, oro: María Chiroy (Guatemala)
  • 55 Kg, oro: José Mijangos (Guatemala)
  • 60 Kg, oro: Brandol Pérez (Guatemala)
  • 65 Kg, plata: Antony Ramírez (Guatemala)
  • 70 Kg, plata: Jason Crooks (Guatemala)
  • 80 Kg, oro: Jorge Ochoa (Guatemala)
  • 90 Kg, oro: Miguel Teo (Guatemala)
Guatemala obtiene la medalla 300 de Juegos Centroamericanos 2025

El país obtendrá su séptimo título en la historia de los Juegos Deportivos Centroamericanos.

  • Futsal: El futsal de los Juegos Centroamericanos 2025, que se desarrolló en el Domo Polideportivo de la zona 13, cerró con los triunfos de Costa Rica y Guatemala, con lo cual, estos conjuntos conquistaron las medallas de plata y bronce, respectivamente. Mientras que Panamá ganó un día antes la medalla de oro.
  • Aguas abiertas: Este miércoles, la actividad deportiva de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en la subsede de Petén llegó a su final tras una semana de intensa competencia. Guatemala y Costa Rica celebraron un oro cada uno en el evento de 10 kilómetros de aguas abiertas, mismo que se desarrolló en un circuito en las aguas del Lago Petén Itzá.
Guatemala celebra la medalla de bronce del fútbol femenino

La selección femenina de Guatemala se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025 tras golear 4-0 a Nicaragua en ‘El Trébol’.

En Portada

CSJ inicia proceso para determinar si procede destitución del juez Orellanat
Nacionales

CSJ inicia proceso para determinar si procede destitución del juez Orellana

04:55 PM, Oct 29
Disturbios previo al Xelajú-Real España por la Copa Centroamericanat
Deportes

Disturbios previo al Xelajú-Real España por la Copa Centroamericana

05:42 PM, Oct 29
Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1t
Nacionales

Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1

07:29 PM, Oct 29
EE. UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacíficot
Internacionales

EE. UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacífico

07:33 PM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosReal MadridEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos