 Ancelotti aconsejó a Vinícius por su reacción en el clásico
Deportes

Ancelotti aconsejó a Vinícius sobre su reacción tras el clásico español

Para el actual técnico de la selección de Brasil, el delantero del Real Madrid "cometió un error".

Compartir:
Vinícius mostró su enojo con Xabi durante el clásico español recientemente disputado
Vinícius mostró su enojo con Xabi durante el clásico español recientemente disputado / FOTO: EFE

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reveló este lunes que habló con Vinícius Júnior y le dio consejos tras su reacción airada en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la liga española.

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la Canarinha.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Tremendo enfado de Vinícius al ser sustituido en el clásico

Las imágenes captaron la atención mundial y ha generado una serie de críticas para el futbolista madridista.

Un jugador importantes

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.

Con esas palabras, Ancelotti consideró que la polémica quedó atrás.

"Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con Vinícius.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinícius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.

Vinícius Junior pide disculpas tras su reacción en el Clásico

El futbolista brasileño reconoció su error y y ofreció disculpas por su actitud: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer”, expresó,

Así fue el enfado de Vinícius 

El brasileño Vinícius Junior fue sustituido en el minuto 72 del clásico entre Real Madrid  y Barcelona y se encargó de dejar claro su enfado. Aspavientos, gestos y palabras hacia su entrenador, Xabi Alonso, para mostrarle su descontento con el cambio. Ni se miraron cuando ‘Vini’ salió del terreno de juego y el brasileño se fue directamente al vestuario.

Sebas Parrilla, segundo entrenador del Real Madrid, quiso tranquilizarle cuando parecía dirigirse al banquillo para ver con sus compañeros el final del partido, pero Vinícius acabó yéndose al vestuario, aunque volvió al banquillo minutos después.

Club de Vinícius lanza equipación contra el racismo y la diversidad

Vinícius Junior ha sido uno de los jugadores más afectados por el racismo en el futbol europeo.

*Información EFE.

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos