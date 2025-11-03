Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala está a 10 días de recibir en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol a su similar de Panamá, en el partido eliminatorio que podría definir su futuro de cara a una histórica clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA, la cual en esta edición del 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Recientemente, el estratega paraguayo José Saturnino Cardozo, extécnico de Municipal de Guatemala (en dos oportunidades), expresó ante los medios panameños qué significa jugar en el estado El Trébol, al cual lo comparó con "La Bombonera (estadio Nemesio Diez)" de Toluca, donde él jugo. Y advirtió, que la selecciona canalera la pasará muy mal.
Declaraciones de Cardozo
El extécnico de Municipal, que experimentó bien cuál es el ambiente que se vive en el estadio Manuel Felipe Carrera, y en especial, los clásicos guatemaltecos, brindó una entrevista a un medio panameño que estaba interesado en saber qué tiene de especial el estadio El Trébol.
"¿Qué tiene El Trébol, que condimento tiene ese estadio?", fue la interrogante lanzada por uno de los participantes a Cardozo, quien respondió: "Es un estadio diría yo como La Bombonera de Toluca, es un estadio pequeño, donde la afición es muy exigente".
Cardozo añadió: "La afición vive intensamente el futbol, y seguramente Panamá tendrá una presión importante jugando de visitante y en ese estadio".
José Cardozo se refirió a la cercanía de la afición al terreno de juego, y en ese sentido, comentó: "La gente apoya mucho, la gente está muy cerca del jugador; es un estadio pequeño, pero se calienta mucho ese escenario".
Por último, Cardozo envío un mensaje que no le da muchas esperanzas a Panamá en su visita del próximo 13 de noviembre a Guatemala. "Creo que Panamá la pasará muy mal en ese partido ahí contra Guatemala".
Guatemala-Panamá luchan por ir al Mundial
Tras cuatro fechas disputadas en la fase final de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo 2026, Surinam es líder con 6 puntos, mientas que Panamá con 6 puntos buscará ante Guatemala, que lleva 5 unidades, una victoria que le permita llegar al cierre de grupo (18 de noviembre) con viada para clasificar al Mundial 2026.
Guatemala y Panamá se jugarán la vida el 13 de noviembre en el estadio El Trébol. Los chapines dependen de sus propios resultados para ir al Mundial 2026, solo debe vencer a los panameños y surinameses para ir por primera vez a un Mundial absoluto de la FIFA.