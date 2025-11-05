Resultado Brujas vs. Barcelona - Jornada 4 Champions League

Este miércoles, el Estadio Jan Breydel fue el escenario de un auténtico partidazo en entre el Club Brujas de Bélgica y el FC Barcelona de España por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, un intenso encuentro futbolístico que terminó con marcador final de 3-3.
Los primeros 45 minutos fueron un auténtico torbellino, sobre todo los primeros 20', ya que hubo tres anotaciones, dos por los locales y una visitante. El Brujas se adelantó por medio de Nicoló Tresoldi al minuto 6 en un gran contraataque, pero solo dos minutos después empató Ferran Torres en una gran jugada liderada por Fermín López. Pero al minuto 17, los locales retomaron la ventaja gracias a un gran gol de Carlos Forbs en un rápido contraataque que dejó expuesta a la defensa azulgrana.
Empate entre Brujas y Barcelona
Conscientes de que estaban abajo en el marcador, el Barça salió a atacar en el segundo tiempo, pero al mismo tiempo dejaban espacios en la zona defensiva que el Brujas buscaba aprovechar para ampliar la ventaja en el marcador.
Finalmente, el Barcelona logró igualar el partido al minuto 60 por medio de Lamine Yamal, la joya del club catalán lideró una gran jugada colectiva, y con un sutil toque venció al arquero local para igualar las acciones en el Estadio Jan Breydel. Sin embargo, la felicidad fue efímera para el Barça, ya que al minuto 63 el Brujas retomaría la ventaja, nuevamente Carlos Forbs sería un dolor de cabeza para la defensa catalana, ganándole la espalda para definir a gusto dentro del área.
Lejos de bajar los brazos, el Barça siguió insistiendo y al minuto 77 encontró su recompensa, Lamine Yamal provocó un gol en propia puerta de Christos Tzolis, por lo que el partido estaba nuevamente parejo y donde un error podría definir el marcador final.
El empate 3-3 fue el marcador final, marcador que deja al Barcelona con 7 puntos en la fase de liga de la Liga de Campeones, producto de dos victorias, una derrota (ante el PSG) y en empate (el de este miércoles ante el Club Brujas).