 Alienaciones de Guatemala y Panamá, partido eliminatorio
Luis Fernando Tena definió su once para medirse a Panamá

Conoce qué jugador se ganó el puesto del suspendido Nicolás Samayoa.

Selección de Guatemala se juega la vida para seguir en ruta al Mundial 2026
Selección de Guatemala se juega la vida para seguir en ruta al Mundial 2026 / FOTO: FFG

El director técnico de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, dio a conocer el once de los guatemaltecos para el duelo que sostendrán esta noche a partir de las 20:00 horas ante los panameños en partido válido por la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La gran duda para esta noche era saber quién era el sustituto de Nicolás Samayoa, el defensor inhabilitado para el duelo de este jueves 13 de noviembre debido a su acumulación de tarjetas amarillas.

Al final de cuenta, José Ardón le ganó el pulso al último convocado, el jugador de Municipal, Salvador Estrada, el "Chava".  

En ese sentido, Luis Fernando Tena sigue apoyándose de Nicholas Hagen como portero titularísimo en la "Bicolor".

La zona baja está compuesta por Aaron Herrera, José Ardón, José Pinto y José Morales.

En el medio campo se encomienda a Jonathan Franco, José Rosales, Stheven Robles, Óscar Santis y Jesús López. Para poner en la punta a Rubio Rubín.

Los jugadores Matt Evans y Carlos Aguilar fueron los que no entraron en convocatoria y deberán ver el juego desde la grada.  

EN VIVO: Guatemala vs. Panamá por eliminatoria mundialista

Las selecciones de Guatemala y Panamá se miden por la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista

Alineación de Panamá

Por su parte, los panameños también utilizan un once que sufrió muchas bajas para esta noche. Orlando Blanco será el portero. Luego, viene la línea defensiva con  César Blackman, Fidel Escobar, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Carlos Harvey, Eric David, Andrés Andrade, Cecilio Waterman y Aníbal Godoy. 

Guatemala por el triunfo

Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves en un partido crucial de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca, podría decirle adiós al sueño mundialista.

El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández.

Surinam derrota a El Salvador y se acerca al Mundial 2026

Con este resultado, Guatemala queda obligada a ganar; si pierde, se termina el sueño mundialista esta noche.

