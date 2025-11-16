 Fepafut agradece gestión por incidentes en Guatemala
Deportes

Fepafut agradece gestión por incidentes en Guatemala

Manuel Ernesto Arias, presidente de Fedefut, le agradeció al presidente panameño José Raúl Mulino su intervención por la "recepción hostil" que vivió Panamá en Guatemala.

Compartir:
Panamá dice que fueron recibidos de forma hostil en Guatemala
Panamá dice que fueron recibidos de forma hostil en Guatemala / FOTO: Fepafut

Mediante una carta, el presidente de la Federación Panameña de Futbol (Fepafut), Manuel Ernesto Arias, le agradeció públicamente al presidente panameño José Raúl Mulino, por su "firme intervención para garantizar la salvaguardia y protección de la Selección Nacional" durante la visita a territorio guatemalteco, donde los panameños vivieron un "recibimiento hostil".

"En mi calidad de Presidente de la Federación Panameña de Futbol, deseo expresarle mi más profundo agradecimiento por la gestión que usted realizó a su homólogo de Guatemala, solicitando garantía en la salvaguardia y protección de nuestra delegación durante los lamentables incidentes ocurridos en nuestra reciente visita a Ciudad de Guatemala", dice parte de la carta que fue socializada en las redes sociales de la Fepafut.

En ese escrito se resalta: "La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión ye incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme presentó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmisión tranquilidad y confiada a cada miembro dela delegación, como así así también a nuestros fanáticos y prensa panameña".  

Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

Los panameños han alzado la voz y apuntan a elevarlo a la FIFA y Concacaf tras denunciar empujones y gritos racistas.

Mensaje del presidente de Panamá 

Tras los incidentes ocurridos en el ingreso de la Selección de Panamá al Aeropuerto Internacional La Aurora, y una serie de situaciones amenazantes en contra de los seleccionados, el presidente panameño dijo: "Repudio como panameño la agresión y la forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival... Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa, nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas partes, incluso en aquellos juegos enconados que hemos tenido, Panamá se porta a la altura".

Tras ese pronunciamiento, fue necesaria una reunión urgente para evaluar los temas de seguridad, donde se acordó darle una protección especial e incrementando la seguridad al autobús que trasladaría a los panameños del hotel de concentración al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.  

Por último, la carta señaló: "Apreciamos profundamente que haya actuado con prontitud, claridad y determinación para velar por nuestro bienestar. Su liderazgo y compromiso con la integridad de todos los panameños y panameñas quedaron claramente demostrados".

Presidente de Panamá repudia forma del recibimiento a seleccionados

José Raúl Mulino espera que la afición se comporte a la altura esta noche durante el juego Guatemala-Panamá.

En Portada

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugast
Nacionales

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugas

11:36 AM, Nov 16
Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondot
Nacionales

Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo

12:00 PM, Nov 16
Portugal sella su pase al Mundial 2026t
Deportes

Portugal sella su pase al Mundial 2026

09:57 AM, Nov 16
¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universot
Farándula

¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universo

09:49 AM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos