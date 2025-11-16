Fepafut agradece gestión por incidentes en Guatemala

Mediante una carta, el presidente de la Federación Panameña de Futbol (Fepafut), Manuel Ernesto Arias, le agradeció públicamente al presidente panameño José Raúl Mulino, por su "firme intervención para garantizar la salvaguardia y protección de la Selección Nacional" durante la visita a territorio guatemalteco, donde los panameños vivieron un "recibimiento hostil".
"En mi calidad de Presidente de la Federación Panameña de Futbol, deseo expresarle mi más profundo agradecimiento por la gestión que usted realizó a su homólogo de Guatemala, solicitando garantía en la salvaguardia y protección de nuestra delegación durante los lamentables incidentes ocurridos en nuestra reciente visita a Ciudad de Guatemala", dice parte de la carta que fue socializada en las redes sociales de la Fepafut.
En ese escrito se resalta: "La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión ye incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme presentó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmisión tranquilidad y confiada a cada miembro dela delegación, como así así también a nuestros fanáticos y prensa panameña".
Mensaje del presidente de Panamá
Tras los incidentes ocurridos en el ingreso de la Selección de Panamá al Aeropuerto Internacional La Aurora, y una serie de situaciones amenazantes en contra de los seleccionados, el presidente panameño dijo: "Repudio como panameño la agresión y la forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival... Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa, nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas partes, incluso en aquellos juegos enconados que hemos tenido, Panamá se porta a la altura".
Tras ese pronunciamiento, fue necesaria una reunión urgente para evaluar los temas de seguridad, donde se acordó darle una protección especial e incrementando la seguridad al autobús que trasladaría a los panameños del hotel de concentración al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Por último, la carta señaló: "Apreciamos profundamente que haya actuado con prontitud, claridad y determinación para velar por nuestro bienestar. Su liderazgo y compromiso con la integridad de todos los panameños y panameñas quedaron claramente demostrados".