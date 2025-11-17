¿Logrará Comunicaciones clasificar a la liguilla?

Comunicaciones completó el domingo 20 de los 22 partidos que debe jugar en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y su panorama de cara al cierre se encuentra en un limbo, ya que está en dos luchas: No ser último del campeonato y lograr la clasificación a la liguilla de la competencia.
Comunicaciones, que ayer perdió 3-1 ante Antigua G. F. C., es penúltimo lugar con 20 puntos: 5 triunfos, 5 empates y 10 derrotas. Pero el último lugar del campeonato, el Deportivo Guastatoya (18 puntos), tiene pendiente un duelo ante Municipal para emparejar su calendario, por lo que los "Albos" dependen del "Pecho Amarillo" para no ser últimos.
El cierre es complicado para Comunicaciones de Iván Franco Sopegno, ya que en la fecha 21 visitan a Deportivo Malacateco, club que está a las puertas de la clasificación a cuartos de final, por lo que su obligación el próximo domingo es sumar ante el equipo capitalino, lo que significaría otro gran golpe para el blanco que prácticamente dejaría ir la clasificación a la fase final del Apertura 2025.
Luego, en la fecha 22, Comunicaciones cierra en casa ante Xelajú el próximo domingo 30 de noviembre, donde el cuadro quetzalteco llegará ya con el resultado de ida de su final centroamericana ante la Liga Deportivo Alajuelense.
Juego de resultados
Comunicaciones tiene 20 puntos y con 6 en juego, por lo que podría llegar a un máximo de 26, y actualmente el octavo lugar es Xelajú con 22 unidades, por lo que en la fecha del fin de semana, el "Crema" puede quedar sin opciones de la liguilla si pierde o empata en Malacatán y si Xelajú le gana al Aurora en su visita al Guillermo Slowing.
Para ser cuartofinalista, Comunicaciones lo puede hacer ganando sus dos partidos y con 26 unidades buscaría superar a Mictlán (20 puntos), Cobán Imperial (22 puntos) y Xelajú (22 puntos), eso sí, depende de tropiezos de los "Conejos" y del "Príncipe Azul".
Si Comunicaciones no avanza a la fase final será un gran golpe para su afición, misma que podría recibir otro golpe más humillante, ser últimos del campeonato; lucha constante que mantiene con el Deportivo Guastatoya, quien depende se sus propios resultados para dejar al "Crema" en el frío sótano de la competencia.
- Jornada 21: Malacateco vs. Comunicaciones, domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas
- Jornada 22: Comunicaciones vs. Xelajú, domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas.