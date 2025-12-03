Resultado Athletic Club vs. Real Madrid - Jornada 19 LaLiga

El Real Madrid firmó este miércoles una de sus actuaciones más completas en lo que va de la temporada, imponiéndose con un contundente 0-3 ante el Athletic Club en San Mamés, uno de los escenarios más desafiantes del fútbol español. El conjunto blanco mostró un equilibrio sobresaliente entre intensidad, precisión y eficacia, liderado por un Kylian Mbappé que volvió a marcar diferencias desde los primeros minutos del encuentro.
El partido tomó rumbo rápidamente gracias a una genialidad del delantero francés, quien abrió el marcador al minuto 7 tras una brillante jugada individual que desequilibró por completo a la defensa local. Antes del descanso, Mbappé volvió a ser determinante, aunque esta vez como asistente: con un pase perfecto para que Eduardo Camavinga definiera con calma el 0-2, golpe que dejó al Athletic sin margen de respuesta justo en el cierre del primer tiempo.
Real Madrid se reencuentra con el triunfo
La segunda mitad presentó dificultades inesperadas para los merengues, comenzando por la lesión de Trent Alexander-Arnold al minuto 55, obligado a abandonar el campo por molestias musculares. Sin embargo, el Madrid respondió con carácter y volvió a golpear cuatro minutos después. Al 59’, Mbappé selló su doblete con un potente disparo desde fuera del área que amplió la ventaja y silenció definitivamente a la afición local. La mala fortuna reapareció al 69’, cuando Camavinga tuvo que ser sustituido tras recibir un fuerte golpe en el tobillo, otra baja sensible para el conjunto de Xabi Alonso.
A pesar de las lesiones, el Real Madrid supo administrar el partido con madurez y selló una victoria que llega en un momento crítico de la temporada. Después de tres empates consecutivos que les habían costado el liderato la semana anterior, este triunfo permite a los blancos mantenerse firmes en la lucha por la cima de la tabla.
Con 36 puntos, continúan a solo uno del FC Barcelona, que lidera con 37, lo que anticipa una disputa muy cerrada en las próximas jornadas.