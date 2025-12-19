 Rudy Muñoz quiere venganza ante Antigua G. F. C.
Deportes

El jugador dejó en claro que Municipal quiere cobrarse la final perdida ante el "Panza Verde".

Rudy Muñoz en celebración ante Deportivo Achuapa
Rudy Muñoz en celebración ante Deportivo Achuapa / FOTO: Alex Meoño

"Se perite una final ante Antigua, no buscamos revancha, buscamos venganza", así fueron las cortas pero fuertes declaraciones del futbolista de Municipal, Rudy Muñoz, autor de uno de los tres goles con el cual el equipo "Mimado de la Afición" logró ante Deportivo Achuapa para certificar su boleto a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde el "Rojo" se medirá al "Panza Verde" del Antigua G. F. C.

La final del Torneo Clausura 2025 tuvo como protagonistas a Municipal y Antigua, quienes un certamen después (Apertura 2025) repiten llegando a la instancia donde se disputa el trofeo de la copa de Liga Nacional.

Aquella final, que se disputó el 15 de mayo la ida (0-0) y el 18 de mayo la vuelta (1-2) culminó con el título del Antigua en el estadio El Trébol, que lució un lleno espectacular de la afición de Municipal.

Con el partido 1-1, se llegó al minuto 90+5, cuando se cobró un tiro de esquina, el cual sería la última jugada del duelo antes de irse a tiempo extra, pero un gol de Dewinder Bradley puso el marcador global 1-2 y con ello, el quinto título para los antigüeños.

Perfil de Municipal, finalista del Apertura 2025

Municipal, empatado con Comunicaciones con 32 títulos, busca ante Antigua la copa 33 y ser el más ganador de trofeos de Liga Nacional.

Declaraciones de Rudy Muñoz 

Fue un golpe fuerte que recibió Municipal, una derrota que no ha sido olvidada ni por lo protagonistas, ni por el público edil en general, y anoche, tras la calificación a la final del Torneo Apertura 2025, Rudy Muñoz recordó ese momento y prácticamente declaró que van por la venganza.

"Se perite una final ante Antigua, no buscamos revancha, buscamos venganza, primeramente Dios vamos a salir con todo y ganar el título que tanto queremos", declaro Muñoz en conferencia de prensa.

Rudy Muñoz añadió: "No hemos enfrentado muchas veces ante Antigua y hemos ganado por la mínima y hemos empatado. Es un rival muy fuerte (de local y de visita), pero vamos a trabajar para dar lo mejor de nosotros y salir con todo el domingo (21) y el sábado (27)".

@mynorsandoval08

👹 Rudy Muñoz sobre la final ante Antigua: “No buscamos revancha, buscamos venganza”

♬ sonido original - Mynor Sandoval

Finales Antigua-Municipal

Antigua disputará la décima final de su historia (todas en torneos cortos), y de las nueve jugadas, ganó cinco y perdió cuatro. Pero el duelo ante Municipal es la más repetida con unos números que juegan a su favor.

De las nueve finales disputadas, Antigua jugó cuatro ante Municipal, ganándole tres y perdiendo una.

Títulos de Antigua ante Municipal: Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2025. Solamente perdió la final del Apertura 2019.

Además, Antigua le ganó las finales a Guastatoya y Malacateco; y perdió ante Comunicaciones, Cobán Imperial y Xelajú.

Antigua establece día y fecha para la final de ida del Apertura 2025

Asimismo, el finalista del Apertura 2025 estableció los detalles para la venta de boletos, la cual arranca este día.

