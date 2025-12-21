Jugadores que han marcado en las finales Antigua-Municipal

Esta noche se escribe el primer capítulo de dos que tendrá la definición del título del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, misma que enfrenta por quinta vez a los equipos de Antigua y Municipal, donde el cuadro "Panza Verde" mantiene números a su favor en los duelos directos ante el "Escarlata".
Antigua disputará la décima final de su historia (todas en torneos cortos), y de las nueve jugadas, ganó cinco y perdió cuatro. Pero el duelo ante Municipal es la más repetida con unos números que juegan a su favor.
De las nueve finales disputadas, Antigua jugó cuatro ante Municipal, ganándole tres y perdiendo una.
Títulos de Antigua ante Municipal: Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2025. Solamente perdió la final del Apertura 2019.
Además, Antigua le ganó las finales a Guastatoya y Malacateco; y perdió ante Comunicaciones, Cobán Imperial y Xelajú.
Las finales Antigua-Municipal
- Apertura 2016, Antigua campeón: Antigua y Municipal llegaron a la final luego de eliminar en semifinales a Comunicaciones y Malacateco, respectivamente. Antigua derrotó a Municipal en la final de ida 2-1 con goles de Alejandro Galindo y Manfred Rusell; Carlos Kamiani hizo el gol visitante en el estadio Pensativo. En la vuelta, Municipal ganó 1-0 con gol de Gastón Puerari. Con un global de 2-2, fue necesario tiempo extra y penaltis, en esta última definición, Hugo Acosta le dio el título a los "Aguacateros" al marcar el 5-4 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En la tanda de penaltis, por Antigua anotaron: Fredy Thompson, Alejandro Galindo, Manfred Rusell, Mauro Portillo y Hugo Acosta; por Municipal: Darwin Oliva, Jaime Alas, José Longo, y Danilo Guerra.
- Apertura 2017, Antigua campeón: Antigua llegó a la final tras dejar en semifinales a Cobán Imperial y Municipal pasó por encima de Deportivo Petapa. La ida se jugó en el estadio Nacional y hubo empate 1-1. Hamilton López anotó para la visita, Felipe Baloy igualó para los locales. En la vuelta, allá en el Pensativo, ganó Antigua 2-1: José Mena adelantó al local, Fran de León igualó para la visita, y Alejandro Díaz hizo el gol con el cual Antigua era campeón gracias a un global de 3-2.
- Apertura 2019, Municipal campeón: Municipal dejó en semifinales a Comunicaciones y Antigua a Cobán Imperial, y tanto "Rojos" como "Aguacateros" disputaron su segunda final de torneo cortos. El "Mimado de la Afición" ganó 0-1 la ida en el Pensativo con gol e Rudy Barrientos, pero en la vuelta, que se jugó en el estadio Nacional, hubo empate 2-2 con goles de Othoniel Arce y Alejandro Díaz para los "Rojos" y doblete Jairo Arreola por el "Panza Verde", pero con global de 3-2, los "Ediles" eran campeones por primera vez ante el conjunto antigüeño.
- Clausura 2025, Antigua campeón: Por tercera vez, Antigua llegaba a la final tras dejar en semifinales a Cobán Imperial, Municipal superaba a Marquense. La ida se jugó en el Pensativo y terminó 0-0. Todo quedaba para la vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. En la final del 18 de mayo del 2025, John Méndez adelantaba a Municipal y José Ardón igualaba las acciones. Era el 90+5 y se hacía efectivo un tiro de esquina. Era la última jugada del partido. Centro de Óscar Santis y cabezazo final de Dewinder Bradley para un Antigua campeón. Era el tercer título que le quitaba a Municipal.
- Apertura 2025: ¿Antigua o Municipal? Esta nueva final, el capítulo quinto entre ambos clubes, se inicia esta noche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala y culminará el sábado 27 de diciembre en el estadio El Trébol. Municipal busca la copa 33 y Antigua la sexta de su historia y la cuarta frente a Municipal.