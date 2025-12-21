 Jugadores que han marcado en las finales Antigua-Municipal
Jugadores que han marcado en las finales Antigua-Municipal

Un total de 17 jugadores marcaron en tiempo reglamentario y nueve desde el punto penalti en las cuatro finales entre el "Panza Verde" y el "Mimado de la Afición".

Antigua es el campeón vigente gracias al gol de Dewinder Bradley
Antigua es el campeón vigente gracias al gol de Dewinder Bradley / FOTO: Alex Meoño

Esta noche se escribe el primer capítulo de dos que tendrá la definición del título del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, misma que enfrenta por quinta vez a los equipos de Antigua y Municipal, donde el cuadro "Panza Verde" mantiene números a su favor en los duelos directos ante el "Escarlata". 

Antigua disputará la décima final de su historia (todas en torneos cortos), y de las nueve jugadas, ganó cinco y perdió cuatro. Pero el duelo ante Municipal es la más repetida con unos números que juegan a su favor.

De las nueve finales disputadas, Antigua jugó cuatro ante Municipal, ganándole tres y perdiendo una.

Títulos de Antigua ante Municipal: Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2025. Solamente perdió la final del Apertura 2019.

Además, Antigua le ganó las finales a Guastatoya y Malacateco; y perdió ante Comunicaciones, Cobán Imperial y Xelajú.

El mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025

Municipal visita esta noche al Antigua G. F. C. en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Las finales Antigua-Municipal

  • Apertura 2016, Antigua campeón: Antigua y Municipal llegaron a la final luego de eliminar en semifinales a Comunicaciones y Malacateco, respectivamente. Antigua derrotó a Municipal en la final de ida 2-1 con goles de Alejandro Galindo y Manfred Rusell; Carlos Kamiani hizo el gol visitante en el estadio Pensativo. En la vuelta, Municipal ganó 1-0 con gol de Gastón Puerari. Con un global de 2-2, fue necesario tiempo extra y penaltis, en esta última definición, Hugo Acosta le dio el título a los "Aguacateros" al marcar el 5-4 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En la tanda de penaltis, por Antigua anotaron: Fredy Thompson, Alejandro Galindo, Manfred Rusell, Mauro Portillo y Hugo Acosta; por Municipal: Darwin Oliva, Jaime Alas, José Longo, y Danilo Guerra.  
  • Apertura 2017, Antigua campeón: Antigua llegó a la final tras dejar en semifinales a Cobán Imperial y Municipal pasó por encima de Deportivo Petapa. La ida se jugó en el estadio Nacional y hubo empate 1-1. Hamilton López anotó para la visita, Felipe Baloy igualó para los locales. En la vuelta, allá en el Pensativo, ganó Antigua 2-1: José Mena adelantó al local, Fran de León igualó para la visita, y Alejandro Díaz hizo el gol con el cual Antigua era campeón gracias a un global de 3-2.  
Antigua domina el historial en finales ante Municipal

Antigua GFC y Municipal chocan por quinta vez en una final. Los panzas verdes ganaron 3 de 4 series previas y buscan su sexto título, mientras los rojos van por el 33.

  • Apertura 2019, Municipal campeón: Municipal dejó en semifinales a Comunicaciones y Antigua a Cobán Imperial, y tanto "Rojos" como "Aguacateros" disputaron su segunda final de torneo cortos. El "Mimado de la Afición" ganó 0-1 la ida en el Pensativo con gol e Rudy Barrientos, pero en la vuelta, que se jugó en el estadio Nacional, hubo empate 2-2 con goles de Othoniel Arce y Alejandro Díaz para los "Rojos" y doblete Jairo Arreola por el "Panza Verde", pero con global de 3-2, los "Ediles" eran campeones por primera vez ante el conjunto antigüeño. 
  • Clausura 2025, Antigua campeón: Por tercera vez, Antigua llegaba a la final tras dejar en semifinales a Cobán Imperial, Municipal superaba a Marquense. La ida se jugó en el Pensativo y terminó 0-0. Todo quedaba para la vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. En la final del 18 de mayo del 2025, John Méndez adelantaba a Municipal y José Ardón igualaba las acciones. Era el 90+5 y se hacía efectivo un tiro de esquina. Era la última jugada del partido. Centro de Óscar Santis y cabezazo final de Dewinder Bradley para un Antigua campeón. Era el tercer título que le quitaba a Municipal.
  • Apertura 2025: ¿Antigua o Municipal? Esta nueva final, el capítulo quinto entre ambos clubes, se inicia esta noche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala y culminará el sábado 27 de diciembre en el estadio El Trébol. Municipal busca la copa 33 y Antigua la sexta de su historia y la cuarta frente a Municipal.
Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonato

Recuerda que las puertas del estadio Pensativo se abren a las 15:00 horas.

Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotest
Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotes

10:21 AM, Dic 21
El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarrealt
El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

11:10 AM, Dic 21
Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentest
Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentes

10:05 AM, Dic 21
¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabet
¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabe

09:48 AM, Dic 21

Emisoras  Escúchanos