Resumen del año 2025 de Cristiano Ronaldo

Para el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, el año 2025 ha sido sólido y lleno de hitos, quien cumplió 40 años en febrero y siguió demostrando su longevidad al más alto nivel, tanto en club como en su Selección.
Con Al-Nassr, Cristiano Ronaldo renovó su contrato en junio hasta 2027, comprometiéndose a jugar al menos hasta los 42 años.
Continuó siendo el referente goleador del equipo en la Saudi Pro League, manteniendo un alto rendimiento (alrededor de 30-40 goles estimados en el año calendario, contribuyendo a su total a los 950 en su carrera).
Al-Nassr no ganó títulos mayores, pero Ronaldo siguió rompiendo récords individuales y ayudando al crecimiento de la liga saudí.
Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
Con la selección de Portugal, "CR7" conquistó la UEFA Nations League 2025, su segundo título en esta competición (tras 2019). Ronaldo fue clave, marcando goles importantes, incluido uno en la final contra España (empate 2-2, victoria en penales), lo que lo llevó a lágrimas de emoción.
Participó activamente en los clasificatorios para el Mundial 2026, donde Portugal se clasificó con facilidad.
Sufrió su primera expulsión con Portugal (tarjeta roja directa por codazo en un partido contra Irlanda), lo que generó riesgo de sanción, pero FIFA la redujo y no afectará gravemente su participación en el Mundial.
Confirmó que el Mundial 2026 será su último gran torneo con la selección, con el objetivo de lograr el título que le falta.
Otros aspectos de Ronaldo en el 2025
- Cristiano Ronaldo alcanzó el estatus de primer futbolista multimillonario (patrimonio neto estimado en 1.400 millones de dólares), impulsado por su contrato en Al-Nassr, patrocinios (Nike, Herbalife, CR7) e inversiones
- Anunció su compromiso con Georgina Rodríguez (en agosto)
- Invertido en negocios como MMA (WOW FC) y otros proyectos
- Fue nombrado el futbolista más rentable del mundo en 2025 según listas especializadas.
- Su hijo Cristiano Jr. destacó en las juveniles de Al-Nassr.