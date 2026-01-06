 Participación internacional de clubes guatemaltecos 2026
Deportes

Participación internacional de clubes guatemaltecos para 2026

Xelajú, Antigua y Municipal son algunos de los equipos que representarán al país a nivel Concacaf.

Xelajú, Antigua y Municipal clubes para participan en torneos de Concacaf
Xelajú, Antigua y Municipal clubes para participan en torneos de Concacaf / FOTO: Adriana Ramos / Alex Meoño

Este año 2026, un total de cinco equipos podrán representar a Guatemala a nivel internacional en torneos relacionados a la Concacaf: Copa de Campeones Concacaf 2026 y Copa Centroamericana Concacaf 2026. Xelajú, Antigua G. F. C. y Municipal son los primeros clubes en asegurar para el país su participación en los eventos de la Confederación.

Xelajú M. C. que logró el subtítulo de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, había logrado su boleto para ser parte del máximo torneo de clubes de la región, la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde enfrentará al histórico equipo del Monterrey, serie a disputarse en febrero:

  • Miércoles 4 de febrero de 2026: Xelajú-Monterrey en el estadio Cementos Progreso a las 19:00 horas GT
  • Miércoles 11 de febrero de 2026: Monterey-Xelajú en el estadio BBVA a las 21:00 horas GT

Para esta serie, el técnico será Roberto Hernández, presentado oficialmente a finales de diciembre de 2025 en sustitución del guatemalteco Amarini Villatoro. Además, por el momento, Jorge Aparicio no será parte de esta serie eliminatoria por la sanción que impuso la Concacaf tras los gestos hecho durante el acto de premiación por parte del jugador nacional, situación que derivó en la devolución del premio Fair Play (juego limpio) ganado por Xelajú.  

Concacaf sanciona a Jorge Aparicio y a Xelajú MC

Aparicio fue sancionado por un gesto ofensivo en la premiación, mientras que Xelajú MC perdió el Premio Fair Play y recibió multas por faltas a protocolos de seguridad y reglamentos.

Antigua y Municipal a Copa Centroamericana 2026

Guatemala pasó de tener tres a cuatro boletos para la Copa Centroamericana 2026, la cual se disputa en el segundo semestre de año. Esto obligó a la Liga Nacional de Guatemala a realizar una variante en su reglamentación para dar a conocer los nuevos términos para definir las cuatro plazas.

En ese sentido, se presentaron varios escenarios para la escogencia de los clubes, y uno de ellos, a falta de ser aprobado por la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) señala que si hay campeones y subcampeones diferentes, los cuatro representarán al país en la Copa Centroamericana 2026.

De tal forma que, Antigua y Municipal, campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2025, serían los dos primeros clubes en asegurarse su clasificación a este evento, donde se espera conocer a otros dos equipos en la definición del Torneo Clausura 2026.

Lo bueno y lo malo del deporte guatemalteco durante el 2025

Xelajú M. C. dio la nota positiva para el deporte nacional.

Forma de definir a los representantes de Guatemala en Copa Centroamericana 2026:

  • Mismo club campeón y mismo club subcampeón: Ambos irían a Copa Centroamericana más los dos primeros lugares de la tabla acumulada de la fase de clasificación
  • Mismo campeón y diferentes subcampeones: Los tres irían a Copa Centroamericana, más el mejor posicionado de la tabla acumulada de la fase de clasificación
  • Diferentes clubes campeones y mismo subcampeón: Los tres irían a Copa Centroamericana, más el mejor posicionado de la tabla acumulada de la fase de clasificación
  • Diferentes clubes campeones y subcampeones: Los cuatro irían a Copa Centroamericana.
Guatemala tendrá una plaza más para Copa Centroamericana

La Liga Nacional aprobará este viernes la nueva distribución de plazas para la Copa Centroamericana 2026.

