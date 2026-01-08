 Liga Nacional: Esta fue la sanción para Alexander Robinson
Deportes

Liga Nacional: Esta fue la sanción para Alexander Robinson

El jugador de Antigua no estaría en juegos vitales como ante Xelajú y Comunicaciones, pero su sanción es apelable.

Alexander Robinson es sancionado por el Órgano Disciplinario de Liga Nacional
Alexander Robinson es sancionado por el Órgano Disciplinario de Liga Nacional / FOTO: Alex M eoño

El jugador del bicampeón Antigua G. F. C., el costarricense Alexander Robinson aparece con sanción en el acta del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional tras los incidentes ocurridos al concluir la final que disputaron ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol el pasado 27 de diciembre, donde el "Panza Verde" perdió 1-0, pero con un global de 2-1 terminó por llevarse la copa.

Antes de conocerse la sanción de Alexander Robinson, el árbitro del partido, Mario Escobar, había señalado: "Al finalizar el partido se produjo una batalla campal entre jugadores de ambos equipos generada por el jugador Alexander Robinson #21 del equipo Antigua al adoptar una conducta antideportiva (mencionada en el apartado anterior) y seguida por la reacción de los jugadores de Municipal (también mencionados en el apartado anterior)". Escobar se refería a: "Finalizado el partido, Alexander Robinson #21 (amonestado), por recibir una segunda amonestación, siendo el principal causante e iniciador de la batalla campal con la conducta antideportiva adoptada".

Acta arbitral: Alexander Robinson principal causante de la batalla campal

Mario Escobar asegura que el jugador costarricense de Antigua tuvo una “conducta antideportiva”.

La sanción

Anoche salió el acta del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, la cual contempló una multa de Q90 mil para Municipal y la inhabilitación, por dos partidos, del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Asimismo, Alexander Robinson aparece como parte de los sancionados.

"Sancionar al señor Alexander Robinson Delgado con la suspensión de dos partidos y una multa de Q5 mil por ser reportado mediante el acta arbitral, que a través de acto fuera del orden, provoque o desafié al club o público adversario", señala el acta del Órgano Disciplinario con la cual se sanciona al jugador de Antigua G. F. C.

Además, en el apartado de amonestados y expulsado, Alexander Robinson aparece con un juego de inhabilitación por una roja indirecta (doble amonestación) y multa de Q500.

Es decir, que Antigua G. F. C. perderá en sus primeros tres partidos al jugador centroamericano.

Antigua debuta en el Torneo Clausura 2026 ante Cobán Imperial en condición de visitante (miércoles 21 de enero), posteriormente recibe al Xelajú en la fecha dos (domingo 25 de enero) y en la tercera fecha a Comunicaciones (miércoles 28 de enero), partidos en los cuales no estaría Robinson, pero su sanción es apelable y podría ser reducida.

De lo contrario, Robinson regresaría hasta la cuarta fecha, cuando Antigua visite al Deportivo Marquense el sábado 31 de enero en el estadio Marquesa de la Ensenada.

