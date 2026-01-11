 Alineaciones Barcelona vs. Real Madrid en final de Supercopa
Deportes

Alineaciones del Barcelona y Real Madrid para final de la Supercopa

Lamine Yamal, titular en el Barcelona; Kylian Mbappé, suplente en el Real Madrid.

Lamine Yamal es parte del 11 de Hansi Flick
Lamine Yamal es parte del 11 de Hansi Flick / FOTO: EFE

Lamine Yamal vuelve al once titular del Barcelona en el clásico de este domingo correspondiente a la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudita), mientras que en el Real Madrid el francés Kylian Mbappé es suplente.

Lamine Yamal vuelve a ser titular, en lugar del delantero sueco Roony Bardghji, después de que unas molestias estomacales le impidieran ser de la partida en la semifinal del miércoles contra el Athletic Club, en la que salió al terreno de juego en el minuto 72.

Un once de Hansi Flick en el que vuelve a aparecer el nombre del polaco Robert Lewandowski, tras dos suplencias consecutivas, por lo que Ferran Torres esperará su oportunidad en el banquillo.

Laporta: “Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas”

El presidente del FC Barcelona dejó abierta la puerta a una mejora en el futuro al afirmar que “todo es reconducible”, siempre que exista voluntad por parte de ambas instituciones.

Mbappé al banquillo

Por su parte, Xabi Alonso no cuenta de salida con Mbappé, tras 21 días sin disputar un partido oficial. El parón por Navidad, unido a un esguince en la rodilla izquierda, hicieron parar al ‘10’ madridista.

Sin embargo, se recuperó recortando plazos, llegó el viernes por la noche a Yeda, entrenó el sábado con sus compañeros y, aunque no está al 100% para ser titular, sí podría entrar en el partido desde el banquillo.

Sin Mbappé, Xabi Alonso opta de nuevo por Gonzalo García para ocupar el hueco del galo.

Por tanto, el único cambio respecto al once que se impuso al Atlético de Madrid en semifinales, es la presencia de Dean Huijsen en lugar del alemán Antonio Rüdiger en el centro de la zaga, tras las molestias en la rodilla izquierda que sufre el germano.

Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicos

Tras perderse la semifinal contra el Atlético por un esguince de rodilla, el francés ha apurado para incorporarse a la expedición en Yeda (Arabia Saudita).

Alineaciones Barcelona-Real Madrid:

  • Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.

Emisoras Unidas transmitirá la final

Emisoras Unidas de Guatemala ha llevado con las voces de El Mejor Equipo todos los detalles de las semifinales de la Supercopa de España con la emotiva narración de Fredy López, y este domingo 11 de enero, se tendrá el trabajo de la final entre Barcelona y Real Madrid.

Nuestra transmisión arrancará a las 12:00 horas. Será una hora con datos y declaraciones animando así la previa del duelo que paraliza al mundo.

A partir de las 13:00 horas, toda la creatividad del relato correrá a cargo de Fredy López, quien cantará los goles o el gol que corono al próximo equipo como ganador de la Supercopa de España.

Enlaces para estar informado de la final de la Supercopa de España 2026:  

