Alineaciones Barcelona vs. Real Madrid en final de Supercopa

Lamine Yamal vuelve al once titular del Barcelona en el clásico de este domingo correspondiente a la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudita), mientras que en el Real Madrid el francés Kylian Mbappé es suplente.
Lamine Yamal vuelve a ser titular, en lugar del delantero sueco Roony Bardghji, después de que unas molestias estomacales le impidieran ser de la partida en la semifinal del miércoles contra el Athletic Club, en la que salió al terreno de juego en el minuto 72.
Un once de Hansi Flick en el que vuelve a aparecer el nombre del polaco Robert Lewandowski, tras dos suplencias consecutivas, por lo que Ferran Torres esperará su oportunidad en el banquillo.
Mbappé al banquillo
Por su parte, Xabi Alonso no cuenta de salida con Mbappé, tras 21 días sin disputar un partido oficial. El parón por Navidad, unido a un esguince en la rodilla izquierda, hicieron parar al ‘10’ madridista.
Sin embargo, se recuperó recortando plazos, llegó el viernes por la noche a Yeda, entrenó el sábado con sus compañeros y, aunque no está al 100% para ser titular, sí podría entrar en el partido desde el banquillo.
Sin Mbappé, Xabi Alonso opta de nuevo por Gonzalo García para ocupar el hueco del galo.
Por tanto, el único cambio respecto al once que se impuso al Atlético de Madrid en semifinales, es la presencia de Dean Huijsen en lugar del alemán Antonio Rüdiger en el centro de la zaga, tras las molestias en la rodilla izquierda que sufre el germano.
Alineaciones Barcelona-Real Madrid:
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.
Emisoras Unidas transmitirá la final
Emisoras Unidas de Guatemala ha llevado con las voces de El Mejor Equipo todos los detalles de las semifinales de la Supercopa de España con la emotiva narración de Fredy López, y este domingo 11 de enero, se tendrá el trabajo de la final entre Barcelona y Real Madrid.
Nuestra transmisión arrancará a las 12:00 horas. Será una hora con datos y declaraciones animando así la previa del duelo que paraliza al mundo.
A partir de las 13:00 horas, toda la creatividad del relato correrá a cargo de Fredy López, quien cantará los goles o el gol que corono al próximo equipo como ganador de la Supercopa de España.
Enlaces para estar informado de la final de la Supercopa de España 2026: