Laporta se despide de plantilla y cuerpo técnico del Barça

Joan Laporta protagonizó este martes una jornada cargada de simbolismo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se despidió de los jugadores del primer equipo del FC Barcelona y del entrenador Hansi Flick. El ya expresidente regresó al recinto azulgrana apenas un día después de haber presentado oficialmente su dimisión, un paso necesario para poder presentarse a las elecciones presidenciales del club, previstas para el próximo 15 de marzo.
Durante su visita, Laporta no solo mantuvo contacto con la plantilla del primer equipo masculino, sino que también aprovechó para reunirse con los equipos de fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala y balonmano. El dirigente quiso trasladar un mensaje de apoyo y agradecimiento a todas las secciones deportivas del club, en un momento institucional de transición y a pocas semanas de una nueva cita electoral clave para el futuro de la entidad.
Laporta buscará su reelección como presidente del Barça
El aspirante a regresar a la presidencia estuvo acompañado por Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, y por Rafa Yuste, quien asumió este lunes el cargo de presidente interino hasta el próximo 1 de julio. En imágenes a las que tuvo acceso la agencia EFE, se observa a Laporta y a Yuste dirigiéndose a los futbolistas del primer equipo, así como un abrazo entre el expresidente y Hansi Flick, en presencia del director deportivo, Anderson da Souza ‘Deco’.
La visita se produjo antes del entrenamiento del primer equipo, que ya prepara el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, programado para este jueves. Con este gesto, Laporta cerró una etapa al frente del club, dejando abierta la puerta a un posible regreso, mientras el FC Barcelona se centra en los retos deportivos inmediatos dentro y fuera del terreno de juego.