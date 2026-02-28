 Efemérides: 22 años sin el portero de Municipal Danny Ortiz
Deportes

Efemérides: 22 años sin el portero de Municipal Danny Ortiz

Uno de los clásicos más recordados en la historia del futbol nacional es el 211 por la muerte del portero del "Mimado de la Afición".

Danny Ortiz y el título que ganó con Municipal
Danny Ortiz y el título que ganó con Municipal / FOTO: Facebook de Danny Ortiz

El último día del mes de febrero de 2004 (domingo 29), el futbol guatemalteco se vistió de luto con la muerte del entonces portero de Municipal, Josué Danny Ortiz, que recibió un fuerte golpe en la zona del pecho por parte de Mario Rodríguez, y que a la postre le produjo su muerte.

El domingo 29 de febrero de 2004, en Guatemala se disputaba el clásico guatemalteco 211 entre Municipal y Comunicaciones, pero el mismo tuvo un momento que marcó el futbol nacional y en especial a la familia Ortiz.

El clásico lo ganaba el "Crema" 0-2 en condición de visitante en el entonces llamado estadio Nacional Mateo Flores, cuando al minuto 47 con 45 segundos (2:45 minutos del segundo tiempo), un contragolpe de Comunicaciones terminó con un choque entre Rodríguez y Ortiz.

El portero de Municipal recibió asistencia médica de forma inmediata, luego, fue trasladado a un centro asistencial en la Ciudad de Guatemala. Horas más tarde de aquel clásico 211, se dio la noticia más triste que podría haber recibido el país: Danny Ortiz, portero de Municipal, ha dejado de existir.

El luto embargó a Municipal, la familia Ortiz y todo el futbol nacional.

Veintidós años después de aquel trágico momento, la vida continúo, y aquellos pequeños hijos de Danni hoy ya son dos personas adultas con una vida hecha la cual fue apoyada principalmente por su madre.

De su padre, solo hay recuerdos que a través de fotografías, videos y audios pueden revivir aquellos momentos cuando compartían con él.

En la actualidad

Municipal, equipo de Danny Ortiz, disputó esta semana el clásico nacional 336 y lo perdió ante Comunicaciones con gol de Wilson Pineda.

Este sábado, el "Rojo" se impuso dramáticamente ante Deportivo Marquense, club que busca no descender, y subió de momento al subliderato del Torneo Clausura 2026.

Por el momento, en el último día de febrero, Municipal no ha subido algún tipo de publicación que recuerde a su portero.

Alienaciones de aquel partido:

  • Municipal: Danny Ortiz (Paulo Motta al 50), German Ruano, Marcelo Saraiva, Israel Donis, Selvin Ponciano, Guillermo Ramírez (Javier González al 46), Sergio Guevara, Fredy García (Carlos Godínez al 74), Carlos Figueroa, Cristian Chaparro, Juan Carlos Plata. Técnico: Ever Almeida (PAR).
  • Comunicaciones: Edgar Estrada, Jaime Rosales, Erick Miranda (Néstor Martínez al 46), Uwaldo Pérez, Edgar Valencia (Claudio Rojas al 69), Gustavo Cabrera, Luis Bradley, Martín Machón, Mario Rodríguez, Sergio Morales (Carlos Quiñónez al 83), Jhony Cubero. Técnico Julio González (URU).
