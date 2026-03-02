 Resultado Real Madrid vs. Getafe - Jornada 26 LaLiga
Deportes

Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéu

El Getafe hace historia al ganar por segunda ocasión en el Santiago Bernabéu; el Madrid encadena otra derrota y se aleja del primer puesto en la recta clave del torneo.

Celebración del Getafe ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu - EFE
Celebración del Getafe ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Agencia EFE

La jornada 26 de la LaLiga dejó un capítulo inesperado y doloroso para el Real Madrid. En una tarde gris en el Estadio Santiago Bernabéu, los merengues cayeron 0-1 ante el Getafe, en un resultado que golpea tanto en lo anímico como en lo deportivo. Obligado a ganar para no perder terreno en la lucha por el título, el conjunto blanco firmó una actuación discreta que terminó con abucheos desde la grada y muchas dudas de cara al tramo decisivo del campeonato.

La derrota adquiere un carácter histórico si se revisan los antecedentes. Es apenas la segunda ocasión en que el Getafe logra imponerse en el feudo madridista por liga. La única victoria previa de los azulones en el coliseo de la Castellana se remontaba al 24 de febrero de 2008, cuando el equipo entonces dirigido por Quique Sánchez Flores sorprendió con un 0-1 gracias al tanto del nigeriano Ikechukwu Uche. Han pasado 18 años desde aquel antecedente, lo que dimensiona la magnitud del logro conseguido esta vez por el conjunto del sur de Madrid.

Victoria histórica del Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu

El triunfo de este 2 de marzo llevó la firma del técnico José Bordalás, fiel a su estilo competitivo y ordenado. El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo, obra del delantero uruguayo Martín Satriano, quien aprovechó un descuido defensivo para silenciar el Bernabéu. A partir de ahí, el Getafe supo resistir con disciplina, mientras el Madrid se mostró impreciso, falto de claridad y sin la contundencia habitual en los metros finales.

En la tabla de posiciones, el golpe es considerable. El Real Madrid encadena su segunda derrota consecutiva —tras caer la jornada anterior frente al Osasuna— y ve cómo el FC Barcelona se distancia en la cima.

Con 26 fechas disputadas, los azulgranas suman 64 puntos, cuatro más que los 60 del conjunto blanco. La pelea por el liderato sigue abierta, pero el margen de error se reduce al mínimo para un Madrid que, ahora más que nunca, está obligado a reaccionar.

Partido entre Real Madrid y Getafe por la jornada 26 de LaLiga española - Agencia EFE
