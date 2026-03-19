 El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid agita la Liga
Deportes

El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid agita la Liga

El equipo de Simeone se vuelve juez en la liga española al visitar este domingo al Real Madrid y recibir la próxima semana al Barcelona.

Compartir:
El Real Madrid enfrenta este domingo al Atlético en el derbi madrileño
El Real Madrid enfrenta este domingo al Atlético en el derbi madrileño / FOTO: EFE

El Atlético de Madrid se transforma en las próximas dos jornadas en un juez por La Liga, enfrentado primero al Real Madrid y después al Barcelona, entre la agitación que provoca el derbi de este domingo en el Bernabéu en la competencia por el campeonato, en la que el conjunto azulgrana recibe al Rayo Vallecano.

Intactos los cuatro puntos de distancia del Barcelona sobre el Real Madrid en las últimas dos jornadas, el inicio de la cuenta atrás a diez encuentros del final supone uno de los puntos álgidos y comprometidos en el pulso por el título: el enfrentamiento del equipo de Álvaro Arbeloa contra el Atlético de Madrid, tercero en la tabla y descartado de la cima, pero aún con mucho que decir.

Otra prueba de fuego para el Real Madrid, que ya dispone de Kylian Mbappé, reaparecido en el triunfo por 1-2 contra el Manchester City para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que disfruta con Vinicius, mientras pierde más de un mes a Thibaut Courtois, por una lesión muscular. En el derbi su lugar será para Andriy Lunin.

Atlético de Madrid avanza a cuartos de final de Champions

Sufriendo más de la cuenta, el equipo de Diego Simeone eliminó al Tottenham y en la próxima ronda enfrentarán al FC Barcelona.

Jan Oblak es duda para el derbi

En el Atlético es duda Jan Oblak por una distensión muscular en el costado, con la alternativa de Juan Musso, que ya jugó contra el Getafe y el Tottenham, en la clasificación también del equipo rojiblanco para los cuartos del torneo continental, con el guardameta argentino y Julián Álvarez al frente. El primero fue el sostén en la portería; el segundo, el goleador y asistente.

El Barcelona juega horas antes. El líder recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, con catorce victorias en catorce duelos como local en esta Liga y una demostración de fuerza y pegada descomunal contra el Newcastle en la Liga de Campeones, al que apabulló con un 7-2 en el duelo de vuelta. Joan García y Eric García están disponibles, tras descartarse lesiones a través de las pruebas médicas, tras las molestias del encuentro de este miércoles.

Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions

El equipo blaugrana aplastó 7-2 al Newcastle United (8-3 en el global) y selló su pase a cuartos de final tras un segundo tiempo demoledor en el Camp Nou.

*Información EFE.

En Portada

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentost
Nacionales

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentos

07:06 AM, Mar 19
Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbet
Nacionales

Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbe

06:24 AM, Mar 19
Guatemala percibe sismo con epicentro en Méxicot
Nacionales

Guatemala percibe sismo con epicentro en México

06:43 AM, Mar 19
Joan García y Eric García estarán disponibles ante Rayo Vallecanot
Deportes

Joan García y Eric García estarán disponibles ante Rayo Vallecano

08:08 AM, Mar 19
El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid agita la Ligat
Deportes

El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid agita la Liga

07:53 AM, Mar 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos