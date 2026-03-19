El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid agita la Liga

El Atlético de Madrid se transforma en las próximas dos jornadas en un juez por La Liga, enfrentado primero al Real Madrid y después al Barcelona, entre la agitación que provoca el derbi de este domingo en el Bernabéu en la competencia por el campeonato, en la que el conjunto azulgrana recibe al Rayo Vallecano.
Intactos los cuatro puntos de distancia del Barcelona sobre el Real Madrid en las últimas dos jornadas, el inicio de la cuenta atrás a diez encuentros del final supone uno de los puntos álgidos y comprometidos en el pulso por el título: el enfrentamiento del equipo de Álvaro Arbeloa contra el Atlético de Madrid, tercero en la tabla y descartado de la cima, pero aún con mucho que decir.
Otra prueba de fuego para el Real Madrid, que ya dispone de Kylian Mbappé, reaparecido en el triunfo por 1-2 contra el Manchester City para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que disfruta con Vinicius, mientras pierde más de un mes a Thibaut Courtois, por una lesión muscular. En el derbi su lugar será para Andriy Lunin.
Jan Oblak es duda para el derbi
En el Atlético es duda Jan Oblak por una distensión muscular en el costado, con la alternativa de Juan Musso, que ya jugó contra el Getafe y el Tottenham, en la clasificación también del equipo rojiblanco para los cuartos del torneo continental, con el guardameta argentino y Julián Álvarez al frente. El primero fue el sostén en la portería; el segundo, el goleador y asistente.
El Barcelona juega horas antes. El líder recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, con catorce victorias en catorce duelos como local en esta Liga y una demostración de fuerza y pegada descomunal contra el Newcastle en la Liga de Campeones, al que apabulló con un 7-2 en el duelo de vuelta. Joan García y Eric García están disponibles, tras descartarse lesiones a través de las pruebas médicas, tras las molestias del encuentro de este miércoles.
*Información EFE.