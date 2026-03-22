 Mohamed Salah, gran ausente para los amistosos de Egipto
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Mohamed Salah, gran ausente para los amistosos de Egipto

La Selección de Egipto enfrentará en la ventana de partidos FIFA de marzo a Arabia Saudita y España.

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Mohamed Salah ausente para amistosos ante Arabia Saudita y España
Mohamed Salah ausente para amistosos ante Arabia Saudita y España / FOTO: EFE

Mohamed Salah, gran estrella de la selección de Egipto, finalmente no podrá jugar los próximos amistosos ante Arabia Saudita y España los días 27 y 31 de este mes por la lesión que sufrió con el Liverpool, que ya le impidió estar en el encuentro del sábado ante el Brighton & Hove Albion.

Salah es el capitán y la principal referencia de los "Faraones", que visitarán al cuadro saudí en Riad y a España en el RCDE Stadium de Barcelona tras cancelarse los encuentros ante ambos equipos previstos en Catar debido a la situación en Oriente Medio.

En su lugar ha entrado el extremo Haissem Hassan, del Real Oviedo, convocado por primera vez para la selección absoluta, al igual que ocurre con el delantero del Zamalek Nasser Mansi.

Tampoco podrá estar con el conjunto que dirige Hossam Hassan el shenawy shobeirMohamed Hamdi, jugador del Pyramids, lesionado en el ligamento cruzado de una rodilla, en tanto que vuelve tras una grave lesión el zaguero del Niza Mohamed Abdelmonem

De esta forma, el futbolista más reconocido en las competiciones europeas es el delantero del Manchester City Omar Marmoush.

Convocados por Egipto

Guardametas: Mohamed El Shenawy (Ahly), Mostafa Shobeir (Ahly), Mahdi Suleiman (Zamalek) y Mohamed Alaa (Gouna)

Defensas: Mohamed Hany (Ahly), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Mohamed Abdelmonem (Niza/FRA), Yasser Ibrahim (Ahly), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek), Khaled Sobhi (Masry), Ahmed Fattouh (Zamalek), Ahmed Nabil Koka (Ahly)

Medios y delanteros: Hamdi Fathi (Al Wakrah/CAT), Marwan Attia (Ahly), Mohannad Lashin (Pyramids), Mahmoud Saber (ZED), Ahmed Sayed Zizo (Ahly), Iman Ashour (Ahly), Mahmoud Trezeguet (Ahly), Omar Marmoush (Manchester City/ING), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/DIN), Haissem Hassan (Oviedo/ESP), Islam Issa (C. Cleopatra), Mustafa Muhammad (Nantes/FRA) y Nasser Mansi (Zamalek).

Egipto aseguró su pasaje al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el primer choque de la ventana de octubre de 2025, con una victoria como visitante ante Djibouti que incluyó un doblete del interminable Mohamed Salah. Ya clasificado, celebró como local un previsible triunfo contra Guinea-Bissau.   

Seattle: Egipto-Irán del Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+

La designación representa una prueba para FIFA, que enfrentó críticas en el Mundial de 2022 en Qatar, donde también están penalizadas las relaciones del mismo sexo.

*Información EFE.

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