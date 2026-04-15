 Lionel Messi y AFA son demandados por una promotora de Miami
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Promotora demanda a Messi y a la AFA por incumplimiento de contrato

La compañía de eventos, con sede en Miami, acusó a Messi y a la AFA de incumplir con los términos de un contrato por siete millones de dólares.

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Lionel Messi vistiendo la camisola de la Selección de Argentina
Lionel Messi vistiendo la camisola de la Selección de Argentina / FOTO: EFE

La promotora estadounidense VID Music Group demandó al futbolista Lionel Messi y a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por un presunto incumplimiento de contrato en dos partidos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre pasado, según documentos judiciales a los que accedió EFE.

La compañía de eventos, con sede en Miami, acusó a Messi y a la AFA de incumplir con los términos de un contrato por 7 millones de dólares en los que adquirió "los derechos exclusivos de organizar y promover" ambos partidos, según la demanda presentada en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

Los contratos de la AFA "expresamente estipulaban" que Messi "debía participar por al menos 30 minutos en cada partido", salvo en casos de lesión, enfermedad o fuerza mayor, sostuvo la promotora.

Pero, en el primer caso, VID Music Group argumentó que Messi y la AFA le provocaron pérdidas millonarias porque el futbolista no jugó en el partido amistoso de Argentina contra Venezuela del 10 de octubre, como había prometido, lo que considera provocó que la asistencia al evento fuese de solo 15 mil personas.

La empresa criticó haberse enterado horas antes del evento de la ausencia del futbolista, quien además vio el partido desde una suite privada en el Hard Rock Stadium y al día siguiente jugó para el Inter Miami y metió dos goles.

"Además, la falta de Messi en el jugo amistoso inicial del 10 de octubre de 2025 contra Venezuela seriamente afectó los partidos subsecuentes, pues el público general perdió confianza en su asistencia", establece el documento.

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Argentina vs. Puerto Rico

En el segundo caso, VID Music Group aseveró haber perdido 1,3 millones de dólares por el partido de Argentina contra Puerto Rico, que se jugaría en un inicio el 13 de octubre en Chicago, donde la ciudad afrontaba un ambiente de "agitación civil" ante las protestas contra las redadas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero la promotora advirtió a la AFA de "preocupaciones" porque la capacidad del Chase Stadium de Florida, a donde se trasladó el juego, era "significativamente menor" a la del Soldier Field de Chicago.

Asimismo, los demandantes expresaron "preocupaciones" porque solo tendrían tres días y medio para promover el partido y vender 21.500 entradas.

La promotora también indicó que, para reparar las pérdidas, AFA prometió realizar tres partidos en China, lo que "nunca ocurrió pese a las promesas" de la asociación y de Julián Marcos Kapelan, agente que también está demandado.

El recurso legal abarca 11 cargos distribuidos entre Messi, la AFA y Kapelan que incluyen rompimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

Los demandantes, quienes buscan la reparación del daño, anunciaron que ofrecerán más detalles de la demanda en una rueda de prensa en Miami el próximo martes.

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*Información EFE.

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