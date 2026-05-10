FC Barcelona campeón de LaLiga 2025/26

El FC Barcelona volvió a reinar en el fútbol español y lo hizo de la manera más especial posible. El conjunto blaugrana se proclamó campeón de LaLiga 2025/26 tras imponerse 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en una noche que quedará marcada en la memoria de sus aficionados. Los dirigidos por Hansi Flick firmaron un partido sólido, dominante y sin mayores sobresaltos para conquistar un título que confirma el gran momento que atraviesa la institución catalana.
Desde el inicio del encuentro, el Barcelona dejó claras sus intenciones y fue ampliamente superior a un Real Madrid disminuido por las numerosas bajas que presentó. El primer golpe llegó gracias a Marcus Rashford, quien aprovechó un tiro libre y desatar la euforia en el Camp Nou. Más adelante apareció Ferran Torres para sentenciar el compromiso y asegurar una victoria que reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego, con un Barça dominante de principio a fin.
Barcelona, bicampeón de España
El título representa la Liga número 29 en la historia del Barcelona, acercándose poco a poco a las 36 conquistas ligueras que todavía mantiene el Real Madrid como el club más ganador de España. Además, este campeonato significa el segundo consecutivo para el cuadro culé bajo el mando de Flick, quien ha logrado consolidar una plantilla competitiva, equilibrada y con una identidad clara. Por detrás continúan equipos históricos como el Atlético de Madrid, que suma 11 títulos ligueros en su palmarés.
En contraste, la temporada del Real Madrid volvió a estar marcada por la irregularidad y la decepción. Los blancos cerraron por segundo año consecutivo sin conquistar títulos nacionales ni internacionales, en una campaña que comenzó con Xabi Alonso en el banquillo y terminó bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. A ello se sumaron diversos problemas internos dentro del vestuario, incluyendo los recientes roces entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, situación que terminó afectando el cierre de temporada del conjunto merengue.
Mientras tanto, el Barcelona disfruta de una etapa llena de ilusión y estabilidad deportiva. Además de conquistar LaLiga, los blaugranas también levantaron la Supercopa de España, curiosamente venciendo al Real Madrid en la final. Aunque la eliminación en la Copa del Rey y la UEFA Champions League dejó un sabor amargo, especialmente porque ambas llegaron ante el Atlético de Madrid, la campaña del equipo catalán sigue siendo ampliamente positiva. Con una plantilla joven, competitiva y respaldada por un proyecto sólido, el Barça parece haber recuperado definitivamente el protagonismo en el fútbol español.