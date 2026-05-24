 El Tottenham salva la categoría en la última jornada
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El Tottenham salva la categoría en la última jornada

El Tottenham sufrió hasta el final, pero un triunfo ante el Everton le permitió evitar el descenso y asegurar su continuidad en la Premier League.

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El Tottenham celebra la permanencia - EFE
El Tottenham celebra la permanencia / FOTO: Agencia EFE

El Tottenham Hotspur logró asegurar su permanencia en la Premier League tras imponerse por 1-0 al Everton en la última jornada de la temporada. El conjunto londinense dependía de sí mismo y cumplió con el objetivo en un partido tenso, aunque terminó el curso en una modesta decimoséptima posición.

El único gol del encuentro llegó antes del descanso, en una acción a balón parado ejecutada por Mathys Tel. El centro encontró a João Palhinha, quien primero estrelló su remate contra el poste, pero aprovechó el rechace para insistir y finalmente mandar el balón al fondo de la red antes de que la defensa pudiera despejar.

El Tottenham manda al West Ham a Championship

En el desarrollo del partido, el Everton mostró muy poca capacidad ofensiva y prácticamente no logró generar peligro constante sobre la portería rival. El equipo local mantuvo el control del ritmo del juego durante gran parte del encuentro, sin grandes sobresaltos defensivos.

La única ocasión clara del Everton llegó en los instantes finales, cuando Tyrique George quedó mano a mano, pero se encontró con una gran intervención del guardameta Antonin Kinsky, que evitó el empate.

Con este resultado, el Tottenham asegura su continuidad en la élite, mientras que el Everton finaliza la temporada en la mitad de la tabla con 49 puntos, y el West Ham United desciende tras una campaña complicada.

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