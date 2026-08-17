 Tres federaciones retiran su respaldo a Gianni Infantino
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Crece la rebelión contra Infantino: tres federaciones retiran su respaldo

El respaldo a Infantino comienza a resquebrajarse por las críticas a su gestión, la falta de consultas y las dudas generadas por recientes decisiones dentro de la FIFA.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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La candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA atraviesa un momento de creciente tensión después de que tres nuevas federaciones decidieran retirar su respaldo al dirigente. La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF) y la Federación Escocesa de Fútbol anunciaron su cambio de postura en medio de las críticas por la gestión del máximo organismo del fútbol mundial.

La FAI fue la primera en comunicar su decisión y explicó que rescindió la carta de apoyo que había entregado a Infantino a principios de este año. La federación irlandesa señaló que los acontecimientos recientes generaron preocupaciones relacionadas con la gobernanza, la transparencia y la falta de consultas suficientes con las asociaciones miembro. Nueva Zelanda, por su parte, reclamó una revisión independiente de la FIFA al considerar que algunas decisiones recientes han provocado un deterioro de la confianza y una mayor división en el fútbol internacional.

Infantino pierde votos de las federaciones

A esta lista se sumó Escocia. Ian Maxwell, presidente de la federación escocesa, confirmó que su organización está alineada con la postura de la UEFA y que no votará a favor de la reelección de Infantino en 2027. Las tres federaciones se agregan a Inglaterra, Gales, Finlandia, Suecia, Serbia y Países Bajos, que también han retirado su respaldo al dirigente en las últimas semanas, elevando a nueve el número de asociaciones europeas que han tomado distancia de su candidatura.

El conflicto tiene como uno de sus principales detonantes el proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que contemplaba la participación de inversión privada en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA. El plan generó fuertes cuestionamientos por parte de la UEFA, la AFC y la Concacaf, especialmente por la falta de transparencia y consulta, y finalmente fue retirado.

Infantino, sin embargo, todavía conserva respaldos importantes, entre ellos los de la CAF y la Conmebol, mientras que San Cristóbal y Nieves reafirmó públicamente su apoyo. El dirigente buscará un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027, aunque por ahora ningún candidato ha presentado una alternativa para disputar la presidencia.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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