 Rabanne 1 Million Oud: Intensidad Exclusiva de Medio Oriente
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Rabanne 1 Million Oud: la versión más intensa y exclusiva inspirada en Medio Oriente

1Million Golden Oud es un perfume que transmite un mensaje magnético diseñado para atraerte.

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1 Million Golden Oud Rabanne, Fetiche
1 Million Golden Oud Rabanne / FOTO: Fetiche

Dentro del universo de fragancias masculinas, Rabanne 1 Million se ha consolidado como uno de los perfumes más icónicos a nivel mundial.

Sin embargo, existe una versión menos conocida y mucho más exclusiva: Rabanne 1 Million Oud, una edición especial que destaca por su carácter oriental, intenso y sofisticado.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, esta no es una imitación ni un producto alternativo. Se trata de una versión original de Rabanne, diseñada específicamente para mercados de Medio Oriente.

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One Million Golden Oud - Fetiche

El detalle de las letras árabes en el envase hace referencia a conceptos como "Oud dorado" (العود الذهبي), un elemento clave en la perfumería árabe que simboliza lujo, profundidad y elegancia.

Esta versión se aleja bastante del perfil fresco y dulce del clásico 1 Million. Su composición ofrece una experiencia más intensa y sofisticada:

  •  Oud: madera profunda, característica de fragancias orientales
  • Notas especiadas y cálidas
  • Dulzor más oscuro y menos fresco
  •  Fondo elegante y envolvente

El resultado es un perfume más fuerte, exótico y serio, ideal para quienes buscan destacar con un aroma diferente.

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One Million Golden Oud Rabanne - Fetiche

¿Qué lo hace especial?

Rabanne 1 Million Oud no solo se diferencia por su fragancia, sino también por su exclusividad:

  • Diseño tipo lingote con detalles árabes
  • Aroma adaptado al gusto del Medio Oriente
  • Difícil de conseguir en algunos mercados
  • Mayor duración y proyección en comparación con el original

Uno de los puntos fuertes de esta fragancia es su desempeño:

  • Duración: entre 8 y 12 horas
  • Proyección: alta, se percibe con facilidad
  • Ideal para: noches, eventos y climas fríos
La disponibilidad limitada puedes encontrarla en : 

https://soyfetiche.com/marcas/rabanne/1-million-golden-oud

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