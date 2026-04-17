Bantrab: 60 Años de Liderazgo con Roberto Carlos

En el marco de sus 60 años de trayectoria, el Banco de los Trabajadores (Bantrab) celebró el Encuentro de Bienestar: Liderazgo y Mentalidad Ganadora, un espacio que reunió a referentes del deporte y liderazgo para reflexionar sobre disciplina, trabajo en equipo y alto rendimiento.
La actividad tuvo como invitado especial a la leyenda del fútbol mundial Roberto Carlos, quien visitó Guatemala por primera vez.
El exjugador, campeón del mundo en 2002 y embajador del Real Madrid, compartió su experiencia y visión sobre los valores que han marcado su carrera dentro y fuera de la cancha.
El encuentro incluyó tres conversatorios con representantes del fútbol nacional y de la Selección de Guatemala, además de una conversación central protagonizada por Roberto Carlos, quien destacó la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y la mentalidad ganadora como pilares fundamentales del éxito.
Su participación permitió trasladar enseñanzas del deporte de alto rendimiento hacia el ámbito personal y profesional, resaltando que el talento, cuando se pone al servicio de un equipo, puede trascender fronteras.
Impacto de la alianza Bantrab-Real Madrid
Durante el evento, Bantrab presentó los resultados de su alianza con el Real Madrid, vigente desde 2022, la cual ha tenido un impacto significativo en el país. Esta colaboración forma parte del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, enfocada en promover el bienestar integral de los guatemaltecos.
A la fecha, más de un millón de personas han sido beneficiadas a través de programas de educación financiera, iniciativas deportivas como la Cantera de Guate, asesorías personalizadas, consolidación de deudas y diversas actividades enfocadas en el desarrollo social.
Además, se destacó el relanzamiento de soluciones financieras como Ahorro Real y la Tarjeta de Crédito Real, productos diseñados para brindar mayores oportunidades a la población.
- Reconocimiento a una trayectoria ejemplar
Como parte de la jornada, Bantrab otorgó a Roberto Carlos su máxima distinción: el Galardón al Trabajador, en reconocimiento a su disciplina, constancia y legado.
El gerente general de la institución, José Antonio Roca, expresó que el exfutbolista representa "esa disciplina que no conoce fronteras y ese desempeño que solo se logra cuando el talento se pone al servicio de un equipo".
Por su parte, Walter Armendáriz, presidente de la Junta Directiva, destacó que la alianza con el Real Madrid es un reflejo de confianza y solidez institucional, mientras que Herbert Hernández subrayó el impacto de esta colaboración en la formación de jóvenes con valores, disciplina y visión de futuro.
- Un compromiso con el bienestar integral
Con iniciativas como este encuentro, Bantrab reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca, utilizando el deporte como una herramienta transformadora para fomentar una ciudadanía con mentalidad ganadora.
La celebración de sus 60 años no solo marca un hito institucional, sino también una apuesta continua por impulsar el crecimiento, el bienestar y las oportunidades para todos los guatemaltecos.