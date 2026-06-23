 Continental Motores: Experiencia Todoterreno en Guatemala 212

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

Continental Motores redefine la experiencia todoterreno en Guatemala con el modelo 212

Continental Motores lanza oficialmente el modelo 212 en Guatemala, ofreciendo versiones que combinan tecnología avanzada y capacidades todoterreno, ideales para los amantes de la aventura.

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Nuevo modelo 212 de Continental Motores / FOTO: Alejandro Meoño
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Continental Motores presentó este martes, 23 de junio, el lanzamiento oficial del modelo 212 en Guatemala, marcando así el inicio de una nueva etapa para la marca y consolidando su presencia en el mercado guatemalteco con una propuesta orientada a entusiastas del mundo todoterreno.

La experiencia de lanzamiento se desarrolló en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, donde medios e invitados especiales conocieron de cerca las capacidades auténticas 4x4 del 212, bajo el lema "Vive la experiencia 212". Este evento permitió a los participantes explorar las cualidades del vehículo en condiciones alineadas con la esencia aventurera y robusta de la marca, diseñada para quienes buscan desafiar los límites más allá de la simple apariencia.

Nuevas versiones para distintos perfiles

Durante la jornada, Continental Motores presentó dos versiones del modelo 212: Comfortline y Highline, ambas impulsadas por un motor 2.0 turbo diésel con intercooler, transmisión automática ZF de 8 velocidades, 168 caballos de fuerza y 415 Nm de torque. Las dos configuraciones incorporan un sistema 4x4 conectable y una arquitectura pensada desde cero para el desempeño todoterreno, incluyendo una capacidad de vadeo de hasta 850 mm y múltiples modos de manejo adaptables a distintos tipos de terreno.

  • La versión Comfortline ofrece un equilibrio entre comodidad, tecnología y rendimiento, destacando elementos como visión panorámica 360°, panel de instrumentos LCD de 10.25 pulgadas, pantalla central de 12.3 pulgadas, aire acondicionado automático, carga inalámbrica y asientos tapizados en cuero microfibra con calefacción y ventilación.
  • La versión Highline eleva la propuesta para quienes exigen el máximo de aventura y prestaciones, incorporando características diferenciadoras como bloqueo diferencial delantero, estribos laterales eléctricos, sunroof, winch y luz auxiliar exterior.

Una marca con identidad y respaldo

Edson Gaitán, gerente de la marca en Guatemala, aseguró que el lanzamiento representa un paso estratégico para el crecimiento y diversificación de la empresa en el país. "Nos entusiasma presentar una marca con identidad propia, gran capacidad todoterreno y una propuesta de valor muy atractiva para el mercado. 212 inicia oficialmente una nueva etapa con el respaldo, atención y experiencia que caracteriza a nuestra organización", dijo Gaitán durante el evento.

El arribo de 212 responde a una visión de largo plazo para desarrollar la marca en el mercado local, captando a un público que no solo busca una imagen aventurera, sino que realmente valora vivir experiencias auténticas fuera de camino. "No se trata solo de verse aventurero, sino de verdaderamente serlo. Ese es el espíritu de 212 y quisimos que el público guatemalteco lo descubriera y experimentara de primera mano", agregó Gaitán.

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores | Alejandro Meoño

Modelo 212 de Continental Motores / Alejandro Meoño

Compromiso con la movilidad en Guatemala

Continental Motores reafirma su misión de acercar marcas y soluciones de movilidad adaptadas al consumidor guatemalteco, brindando respaldo comercial y atención especializada. Con la integración del modelo 212, la compañía amplía su portafolio con una opción enfocada en quienes valoran la resistencia, la aventura real y las capacidades todoterreno genuinas, posicionando una alternativa innovadora dentro del sector automotriz local.

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