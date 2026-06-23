Continental Motores: Experiencia Todoterreno en Guatemala 212

Continental Motores presentó este martes, 23 de junio, el lanzamiento oficial del modelo 212 en Guatemala, marcando así el inicio de una nueva etapa para la marca y consolidando su presencia en el mercado guatemalteco con una propuesta orientada a entusiastas del mundo todoterreno.
La experiencia de lanzamiento se desarrolló en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, donde medios e invitados especiales conocieron de cerca las capacidades auténticas 4x4 del 212, bajo el lema "Vive la experiencia 212". Este evento permitió a los participantes explorar las cualidades del vehículo en condiciones alineadas con la esencia aventurera y robusta de la marca, diseñada para quienes buscan desafiar los límites más allá de la simple apariencia.
Nuevas versiones para distintos perfiles
Durante la jornada, Continental Motores presentó dos versiones del modelo 212: Comfortline y Highline, ambas impulsadas por un motor 2.0 turbo diésel con intercooler, transmisión automática ZF de 8 velocidades, 168 caballos de fuerza y 415 Nm de torque. Las dos configuraciones incorporan un sistema 4x4 conectable y una arquitectura pensada desde cero para el desempeño todoterreno, incluyendo una capacidad de vadeo de hasta 850 mm y múltiples modos de manejo adaptables a distintos tipos de terreno.
- La versión Comfortline ofrece un equilibrio entre comodidad, tecnología y rendimiento, destacando elementos como visión panorámica 360°, panel de instrumentos LCD de 10.25 pulgadas, pantalla central de 12.3 pulgadas, aire acondicionado automático, carga inalámbrica y asientos tapizados en cuero microfibra con calefacción y ventilación.
- La versión Highline eleva la propuesta para quienes exigen el máximo de aventura y prestaciones, incorporando características diferenciadoras como bloqueo diferencial delantero, estribos laterales eléctricos, sunroof, winch y luz auxiliar exterior.
Una marca con identidad y respaldo
Edson Gaitán, gerente de la marca en Guatemala, aseguró que el lanzamiento representa un paso estratégico para el crecimiento y diversificación de la empresa en el país. "Nos entusiasma presentar una marca con identidad propia, gran capacidad todoterreno y una propuesta de valor muy atractiva para el mercado. 212 inicia oficialmente una nueva etapa con el respaldo, atención y experiencia que caracteriza a nuestra organización", dijo Gaitán durante el evento.
El arribo de 212 responde a una visión de largo plazo para desarrollar la marca en el mercado local, captando a un público que no solo busca una imagen aventurera, sino que realmente valora vivir experiencias auténticas fuera de camino. "No se trata solo de verse aventurero, sino de verdaderamente serlo. Ese es el espíritu de 212 y quisimos que el público guatemalteco lo descubriera y experimentara de primera mano", agregó Gaitán.
Compromiso con la movilidad en Guatemala
Continental Motores reafirma su misión de acercar marcas y soluciones de movilidad adaptadas al consumidor guatemalteco, brindando respaldo comercial y atención especializada. Con la integración del modelo 212, la compañía amplía su portafolio con una opción enfocada en quienes valoran la resistencia, la aventura real y las capacidades todoterreno genuinas, posicionando una alternativa innovadora dentro del sector automotriz local.